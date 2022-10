Παγκόσμια συγκίνηση για το εφιαλτικό Halloween στην Ν.Κορέα - Θύματα από 13 χώρες στο ποδοπάτημα

Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται άνθρωποι από την Κίνα, το Ιράν, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, το Ουζμπεκιστάν, το Βιετνάμ, το Καζακστάν, την Αυστρία, τη Σρι Λάνκα, την Ταϊλάνδη, τη Νορβηγία και τη Γαλλία

Παγκόσμια συγκίνηση για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στην πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας, Σεούλ, όπου 153 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα 134 τραυματίστηκαν σε συνθήκες ασφυξίας σε δρόμους της δημοφιλούς συνοικίας Ιτεγουόν, όπου γίνονταν πάρτυ για το Halloween.

Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγονται άνθρωποι από την Κίνα, το Ιράν, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, το Ουζμπεκιστάν, το Βιετνάμ, το Καζακστάν, την Αυστρία, τη Σρι Λάνκα, την Ταϊλάνδη, τη Νορβηγία και τη Γαλλία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Τουλάχιστον τέσσερις Κινέζοι υπήκοοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, που επικαλείται την κινεζική πρεσβεία στη Σεούλ.

«Εκ μέρους της κυβέρνησης και του λαού της Κίνας, θα ήθελα να εκφράσω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στα θύματα και να απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους και στους τραυματίες» ανέφερε ο Σι Τζινπίνγκ σε επιστολή, σύμφωνα με το Xinhua.

Ο Σι είπε πως το δυστύχημα προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό άλλων Κινέζων πολιτών και εξέφρασε την ελπίδα ότι η Νότια Κορέα «θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να θεραπεύσει και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν έστειλαν να συλλυπητήριά τους γράφοντας: «Θρηνούμε μαζί με τον λαό της Δημοκρατίας της Κορέας και στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας για ταχεία ανάρρωση σε όλους όσοι τραυματίστηκαν».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ έγραψε στο Twitter: «Όλες οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που αποκρίνονται και σε όλους τους Νοτιοκορεάτες αυτή την πολύ θλιβερή ώρα».

Horrific news from Seoul tonight.



All our thoughts are with those currently responding and all South Koreans at this very distressing time. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 29, 2022

Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος ενός Νορβηγού από το οδοπάτημα, δήλωσε εκπρόσωπος του νορβηγικού υπουργείου Εξωτερικών, που αρνήθηκε να πει λεπτομέρειες για την ηλικία ή την ταυτότητά του, επικαλούμενος την εμπιστευτικότητα.

«Είμαι συντετριμμένη από τα νέα του τρομερού συμβάντος σε σχέση με τους εορτασμούς για το Halloween στη Σεούλ» ανέφερε σε ανακοίνωση η Νορβηγίδα υπουργός Εξωτερικών Άνικεν Χούτφελντ. «Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους φίλους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Οι σκέψεις μου είναι με εκείνους που επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό έγραψε στο Twitter: «Σκέπτομαι εκείνους που επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία, και εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες».

Σε πένθος η Νότια Κορέα

Εθνικό πένθος κήρυξε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ, στον απόηχο της χθεσινής τραγωδίας.

Ο Γιουν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, κυρίως έφηβοι και νεαρά άτομα, και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους πολλούς τραυματίες.

#BREAKING: #SouthKorea's fire department said 81 people have breathing problems after the #stampede at Itaewon in #Seoul, South Korea Saturday night when over 100 thousand revellers crammed into the place for #Halloween celebrations.#SeoulStampede pic.twitter.com/QwyWcYTj43 — Media Warrior (@MediaWarriorY) October 29, 2022

«Είναι πραγματικά τραγικό» τόνισε ο πρόεδρος Γιουν σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «μια τραγωδία που δεν έπρεπε να συμβεί».

Διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα διερευνήσει ενδελεχώς τα αίτια «για να διασφαλίσει ότι τέτοιο δυστύχημα δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον».

Το χρονικό της τραγωδίας

Τουλάχιστον 153 νεκροί και περίπου 134 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της εφιαλτικής εξέλιξης που είχε ο εορτασμός του Halloween στη Σεούλ, όταν εκατοντάδες άνθρωποι ποδοπατήθηκαν σε έναν λαβύρινθο από στενά σοκάκια στη συνοικία Ιτεγουόν.

Περίπου 100.000 άνθρωποι, σύμφωνα με εκτιμήσεις των νοτιοκορεατικών μέσων ενημέρωσης, είχαν επισκεφθεί τη συγκεκριμένη συνοικία για τον εορτασμό του Halloween, την πρώτη μεγάλη δημόσια συνάθροιση στην πρωτεύουσα Σεούλ μετά την άρση των περιορισμών κατά της πανδημίας Covid-19.

Ήταν η πρώτη εκδήλωση για το Halloween στη Σεούλ εδώ και τρία χρόνια μετά την άρση των περιορισμών για τον κορωνοϊό.

Σύμφωνα με μάρτυρες, το πλήθος γινόταν όλο και πιο ανεξέλεγκτο και ταραγμένο καθώς η βραδιά προχωρούσε. Στη συνέχεια επικράτησε χάος.

Ο Moon Ju-young, 21 ετών, ανέφερε ότι υπήρχαν σαφείς ενδείξεις πως υπάρχει πρόβλημα στο δρόμο που βρισκόταν, καθώς ο κόσμος ήταν υπερβολικά πολύς.

Πλάνα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν εκατοντάδες ανθρώπους στριμωγμένους στο στενό, επικλινές δρομάκι, να στέκονται ακίνητοι καθώς οι υπάλληλοι έκτακτης ανάγκης και η αστυνομία προσπαθούσαν να τους απελευθερώσουν.

Αξιωματούχοι της πυροσβεστικής και αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο κόσμος συνέχισε να ξεχύνεται στο δρομάκι που ήταν ήδη γεμάτο από τοίχο σε τοίχο. Κάποια στιγμή εκείνοι που βρίσκονταν στην ανώτερο σημείο έπεσαν, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι από κάτω τους να πέσουν πάνω σε άλλους.

Η συγκεκριμένη συνοικία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Τα δεκάδες μπαρ και τα εστιατόρια της ήταν γεμάτα το Σάββατο για το Halloween.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν έστειλαν τα συλλυπητήριά τους γράφοντας: «Θρηνούμε με τον λαό της Δημοκρατίας της Κορέας και στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση σε όλους όσους τραυματίστηκαν».

Με τη χαλάρωση της πανδημίας του COVID, τον Απρίλιο καταργήθηκε η απαγόρευση κυκλοφορίας σε μπαρ και εστιατόρια και το όριο 10 ατόμων για ιδιωτικές συγκεντρώσεις. Η εντολή για μάσκα εξωτερικού χώρου καταργήθηκε τον Μάιο.

Ο Πρόεδρος Γιουν πραγματοποίησε έκτακτη σύσκεψη με ανώτερους βοηθούς και διέταξε τη δημιουργία μιας ειδικής ομάδας για την εξασφάλιση πόρων για τη περίθαλψη των τραυματιών και την έναρξη διεξοδικής έρευνας για τα αίτια της καταστροφής.

Η καταστροφή είναι από τις πιο θανατηφόρες στη χώρα από τη βύθιση φέρι μποτ το 2014 που σκότωσε 304 ανθρώπους, κυρίως μαθητές γυμνασίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.