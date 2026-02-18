Πεσκόφ: Οι αμερικανικές κυρώσεις εμποδίζουν τη συνεργασία Ρωσίας-ΗΠΑ

Οι αμερικανικές κυρώσεις αποτελούν εμπόδιο στην επαναπροσέγγιση Μόσχας-Oυάσιγκτον, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τονίζοντας ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων εφόσον υπάρξει αντίστοιχη διάθεση από τις ΗΠΑ.

«Οι κυρώσεις, τις οποίες φυσικά θεωρούμε παράνομες, εμποδίζουν την ανάπτυξη εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς ενδιαφερόμαστε να την αναπτύξουμε», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μια συνεργασία ανταποκρίνεται στα συμφέροντα και μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για τη Ρωσία όσο και για τις ΗΠΑ, εφόσον η αμερικανική πλευρά επιλέξει να προχωρήσει σε μία τέτοια κίνηση.

«Υπάρχουν πολλά σχέδια που θα μπορούσαν δυνητικά να τεθούν στην ατζέντα, όμως για να συμβεί αυτό πρέπει να αναζωογονηθούν οι σχέσεις μας», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.