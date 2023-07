Αποκάλυψη Πεσκόφ: «Ο Πούτιν συνάντησε τον Πριγκόζιν πέντε μέρες μετά την ανταρσία»

Το Κρεμλίνο αποκάλυψε σήμερα Δευτέρα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον επικεφαλής της οργάνωσης μισθοφόρων Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν στις 29 Ιουνίου, πέντε ημέρες αφού οι μαχητές της προήλασαν προς τη Μόσχα σε μια σύντομη ανταρσία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Πούτιν προσκάλεσε «35 πρόσωπα» στη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένων διοικητών μονάδων, και ότι διήρκεσε τρεις ώρες. Οι διοικητές της Wagner δήλωσαν στον Πούτιν ότι είναι δικοί του στρατιώτες και πως θα συνεχίσουν να πολεμούν γι’ αυτόν, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ο Πούτιν αξιολόγησε τις ενέργειες της παραστρατιωτικής ομάδας στην πρώτη γραμμή και τα γεγονότα της 24ης Ιουνίου κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον επικεφαλής της ομάδας και τους διοικητές, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Η σύντομη ανταρσία υπό τον Πριγκόζιν, κατά την οποία οι μαχητές της Wagner πήραν υπό τον έλεγχό τους την πόλη Ροστόφ στο νότιο τμήμα της χώρας, έφερε τον Πούτιν αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη πρόκληση από τότε που ανέλαβε την εξουσία στη Ρωσία.

Στη συνάντηση αναφέρθηκε αρχικά η γαλλική εφημερίδα Liberation, σύμφωνα με την οποία ο Πριγκόζιν συνάντησε τον Πούτιν, τον επικεφαλής της Εθνικής Φρουράς Βίκτορ Ζόλοτοφ και τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικής Κατασκοπείας SVR Σεργκέι Ναρίσκιν.

Η ανταρσία τους έληξε με συμφωνία στην οποία μεσολάβησε ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο. Ο Πούτιν ευχαρίστησε έκτοτε τον στρατό του και τις δυνάμεις ασφαλείας του για την αποτροπή χάους και εμφύλιου πολέμου.

Το Κρεμλίνο «επανεμφάνισε» τον Βαλερί Γκερασίμοφ

Το Κρεμλίνο «επανεμφάνισε» νωρίτερα τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού Στρατού Βαλερί Γκερασίμοφ, διαψεύδοντας τις αναφορές για καρατόμησή του, μετά την ανταρσία της Ομάδας Wagner του Γεβγκένι Πριγκόζιν στις 24 Ιουνίου. Πεσκόφ

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα στο κανάλι του ρωσικού υπουργείου Άμυνας στο Telegram ο Γκερασίμοφ εμφανίζεται να βρίσκεται στην αίθουσα του γενικού επιτελείου την Κυριακή και να ενημερώνεται για τις πυραυλικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ουκρανοί Ροστόφ και της Καλούγκα.

«Ο διοικητής της ενωμένης ομάδας στρατευμάτων, στρατηγός του στρατού Βαλερί Γκερασίμοφ άκουσε μια αναφορά από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, Συνταγματάρχη Βίκτορ Αφζάλοφ, σχετικά με την καταστροφή τεσσάρων ουκρανικών βαλλιστικών στόχων» αναφέρει μεταξύ άλλων ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας για τον επιτελάρχη. Δεν μπορεί να εξακριβωθεί εάν όντως το βίντεο γυρίστηκε την Κυριακή.

