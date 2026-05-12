Πεντάγωνο: Ο πόλεμος στο Ιράν έχει στοιχίσει έως τώρα 29 δισ. δολάρια

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει κοστίσει συνολικά 29 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανακοίνωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου του Πενταγώνου, αυξημένο κατά 4 δισ. δολάρια σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούν το αυξημένο κόστος του πολέμου ως επιχείρημα στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές για τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενισχύοντας τα ποσοστά τους σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Στις 29 Απριλίου, το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει ότι το κόστος του πολέμου ανερχόταν σε 25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει 29 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε σήμερα ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου, μια αύξηση 4 δισ. δολαρίων σε σύγκριση με μία εκτίμηση που είχε δοθεί τον περασμένο μήνα.

Μόλις έξι μήνες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές όπου οι Ρεπουμπλικανοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα χρειαστεί πιθανόν να δώσουν σκληρή μάχη προκειμένου να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Δημοκρατικοί βλέπουν τα ποσοστά τους να ενισχύονται στις δημοσκοπήσεις, καθώς επιχειρούν να συνδέσουν τον πόλεμο με θέματα που σχετίζονται με το κόστος ζωής, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Τζουλς Χερστ, ο οποίος εκτελεί καθήκοντα ελεγκτή, είπε σε βουλευτές σήμερα πως το νέο κόστος που ανακοινώνει περιλαμβάνει επικαιροποιημένα στοιχεία για τις επισκευές και την αντικατάσταση στρατιωτικού εξοπλισμού και λειτουργικά κόστη.

«Η ομάδα του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας και η ομάδα των ελεγκτών εξετάζουν συνεχώς» αυτά τα στοιχεία, υπογράμμισε ο Χερστ. Ο αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις αυτές έχοντας στο πλευρό του τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, στρατηγό Νταν Κέιν.

Δεν είναι σαφές πώς το Πεντάγωνο υπολόγισε το ποσό των 29 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια πηγή είπε στο Reuters τον Μάρτιο ότι η διοίκηση Τραμπ είχε υπολογίσει πως οι πρώτες έξι ημέρες του πολέμου είχαν κοστίσει τουλάχιστον 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

