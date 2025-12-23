Ο αμερικανικός στόλος των F-35, του πιο εξελιγμένου stealth μαχητικού αεροσκάφους στον κόσμο, ήταν διαθέσιμος για πτήσεις μόνο τις μισές φορές λόγω κακής συντήρησης από τη Lockheed Martin Corp., δήλωσε μια κυβερνητική εποπτική αρχή.

Το μέσο ποσοστό διαθεσιμότητας των F-35 καθ' όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2024 ήταν μόλις 50%, εν μέρει επειδή το Πεντάγωνο «σταθερά δεν θεωρούσε τη Lockheed Martin υπεύθυνη για την κακή απόδοση που σχετίζεται με τη συντήρηση του F-35», σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή του Υπουργείου Άμυνας.

Ενώ «τα αεροσκάφη δεν ήταν διαθέσιμα για πτήσεις τις μισές φορές» και η συντήρηση σήμαινε ότι τα αεροσκάφη δεν πληρούσαν τις «ελάχιστες απαιτήσεις στρατιωτικής υπηρεσίας», το Πεντάγωνο πλήρωσε την Lockheed 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς καμία οικονομική προσαρμογή, σύμφωνα με την έκθεση, που εκδόθηκε στις 19 Δεκεμβρίου.

Ο έλεγχος είναι μόνο η τελευταία αρνητική αξιολόγηση του F-35, ενός προγράμματος 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που είναι η πιο δαπανηρή προσπάθεια απόκτησης του Πενταγώνου και έχει πληγεί από ελαττώματα στην ποιότητα, προβλήματα στον κινητήρα και ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία.

Τον Ιούνιο, η Πολεμική Αεροπορία μείωσε κατά το ήμισυ τον αριθμό των F-35 που είχε ζητήσει για το 2026, ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου κόστους αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων και της υπολογιστικής ισχύος. Μια καυστική έκθεση του Γραφείου Λογοδοσίας της Κυβέρνησης τον Σεπτέμβριο υπογράμμισε ότι το Πεντάγωνο εξακολουθούσε να καταβάλλει στην Lockheed μπόνους έγκαιρης πληρωμής, παρόλο που η εταιρεία παρέδωσε τα αεροσκάφη με καθυστέρηση δύο μηνών, με πολλά από αυτά να παρουσιάζουν ελαττώματα που θα χρειαστούν χρόνια για να επιδιορθωθούν.

Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ έχει εντείνει τον έλεγχο του προγράμματος F-35. Ο Πρόεδρος Donald Trump έχει επίσης ασκήσει πίεση στους μεγάλους εργολάβους άμυνας να επενδύσουν περισσότερο στην καινοτομία παρά στην επαναγορά μετοχών και στις αμοιβές των στελεχών.

Πηγή: The Washington Post

