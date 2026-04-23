Ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την Κίνα για μαζική κλοπή τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Κίνα για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας από εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ σε «βιομηχανική κλίμακα» και προειδοποίησε ότι θα λάβει μέτρα κατά πρακτικών που εκμεταλλεύονται την αμερικανική καινοτομία, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, που μετέδωσε το Reuters. .

Το ρεπορτάζ επικαλείται υπόμνημα του Μάικλ Κράτσιου, διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου.

Ο Κράτσιος, κατηγόρησε την Κίνα ότι προχωρά σε «βιομηχανικής κλίμακας» κλοπή τεχνολογίας από τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ, σε υπόμνημα που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

«Η αμερικανική κυβέρνηση διαθέτει πληροφορίες που δείχνουν ότι ξένες οντότητες, κυρίως με έδρα την Κίνα, εμπλέκονται σε σκόπιμες, βιομηχανικής κλίμακας εκστρατείες αντιγραφής προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ», ανέφερε ο Κράτσιος, προσθέτοντας ότι οι ενέργειες αυτές «αξιοποιούν δεκάδες χιλιάδες λογαριασμούς-βιτρίνες για να αποφεύγουν τον εντοπισμό και χρησιμοποιούν τεχνικές παραβίασης για την αποκάλυψη ιδιοκτησιακών πληροφοριών».

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αποκάλυψε επίσης ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα ενημερώσει τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ για «απόπειρες ξένων παραγόντων να πραγματοποιήσουν μη εξουσιοδοτημένη, βιομηχανικής κλίμακας αντιγραφή», προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά τους, ενώ η Ουάσινγκτον εξετάζει και μέτρα για την απόδοση ευθυνών στους υπεύθυνους.



Πηγή: skai.gr

