Η Κίνα προειδοποιεί τις ΗΠΑ: «Θεμιτά και αναγκαία τα αντίποινα στην επίσκεψη της Πελόζι»

Η Κίνα προειδοποίησε την Τρίτη για αντίποινα στην περίπτωση που η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι όντως ταξιδέψει το απόγευμα στην Ταϊβάν.

«Αντιμετωπίζοντας τις απερίσκεπτες κινήσεις της αμερικανικής πλευράς που αγνόησε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Κίνας, οποιαδήποτε αντίμετρα θα λάβει η Κίνα, είναι θεμιτά και αναγκαία» ανέφερε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Χούα Τσουνγίνγκ σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο.

«Οι ΗΠΑ θα πρέπει να εγκαταλείψουν κάθε προσπάθεια να παίξουν το χαρτί της Ταϊβάν, πρέπει να τηρούν πιστά την αρχή της μίας Κίνας. Εάν οι ΗΠΑ επιμείνουν στη συμπεριφορά τους, όλες οι σοβαρές συνέπειες θα είναι ευθύνη των ΗΠΑ», δήλωσε ο Χούα.

Αν και το πρόγραμμα της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων δεν κάνει καμία αναφορά για πτήση στην Ταϊβάν, η Πελόζι αναμένεται να επισκεφθεί το αυτοδιοικούμενο νησί το απόγευμα της Τρίτης παρά τις ροειδοποιήσεις του Πεκίνου. Η Πελόζι ξεκίνησε την περιοδεία της στη Σιγκαπούρη τη Δευτέρα πριν ταξιδέψει στη Μαλαισία μια μέρα αργότερα. Από εκεί, έχει προγραμματιστεί να πετάξει στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία. Αρκετά αμερικανικά και ταϊβανέζικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το πιθανό ταξίδι της Πελόζι στην Ταϊβάν, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές.

Όταν ρωτήθηκε για τη φύση των «αντιποίνων» του Πεκίνου σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί η επίσκεψη της Πελόζι στην Ταϊπέι, ο Κινέζος αξιωματούχος απάντησε: «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι ΗΠΑ θα θεωρηθούν υπεύθυνες και θα πληρώσουν το τίμημα για το πλήγμα στην κυριαρχία και τα συμφέροντα ασφάλειας της Κίνας».

Ενώ οι Ταϊβανοί αξιωματούχοι δεν έχουν κάνει κανένα σχόλιο σχετικά με το ενδεχόμενο επίσκεψης της Αμερικανίδας αξιωματούχου, στην Κίνα η οποία διεκδικεί νησί ως μέρος της επικράτειάς της, δήλωσαν ότι ο στρατός της «δεν θα μείνει άπραγος» εάν «κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα» απειληθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ διεμήνυσε στον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν «να μην παίζει με τη φωτιά» για την Ταϊβάν, ενώ η Κίνα εντείνει τις στρατιωτικές της ασκήσεις κοντά στην Ταϊβάν, το Πεκίνο ακύρωσε επίσης αρκετές πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια στην Φουτζιάν, την κινεζική επαρχία που βρίσκεται πιο κοντά στην Ταϊβάν.

Εξάλλου, την Τρίτη έγινε γνωστό ότι οι κινεζικές αρχές προχωρούν σε απαγόρευση εισαγωγών σε σειρά προϊόντων της Ταϊβάν.

Footage has emerged on #Chinese television showing how Chinese Armed Forces pull military equipment into #Fujian province, close to #Taiwan. pic.twitter.com/5rwqDw4Sq9 — NEXTA (@nexta_tv) August 2, 2022

There seems to be a large amount of PLA military equipment in/around the #Fujian region this morning…



pic.twitter.com/ULzMlp4jwi — The Intel Crab (@IntelCrab) August 2, 2022





This video of a train carrying PLA equipment going through central #Xiamen is also making the rounds this morning on Sina Weibo pic.twitter.com/fk1ne3BlQY — The Intel Crab (@IntelCrab) August 2, 2022





Xiamen, #Fujian today!

1. China is sending multiple rocket launchers to Fujian

2. The Air traffic in the area has been regulated to enable fighter movement

3. The PLA carried out live fire drills last night#Taiwan #China #Pelosi pic.twitter.com/5Ow6Ob6NlH — Saikiran Kannan (@saikirankannan) August 2, 2022





Chinese People’s Liberation Army prepares for Nancy Pelosi’s possible visit to Taiwan. Official PLA video just dropped on Wechat: pic.twitter.com/aJRMmvCrbk — Carl Zha (@CarlZha) August 1, 2022

