Η Ούσα Βανς, η σύζυγος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Γροιλανδία από την Πέμπτη έως το Σάββατο, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει την επιθυμία του να προσαρτήσει αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Η «δεύτερη κυρία» των ΗΠΑ «θα ταξιδέψει με τον γιο της και αντιπροσωπεία των ΗΠΑ για να επισκεφθεί ιστορικούς χώρους, να μάθει για την κληρονομιά της Γροιλανδίας και να παρακολουθήσει το Avannaata Qimussersu, την εθνική ελκηθροδρομία σκύλων στη Γροιλανδία, στην πόλη Σισιμιούτ», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

«Η κυρία Βανς και η αντιπροσωπεία είναι ενθουσιασμένες που θα παρακολουθήσουν αυτόν τον μνημειώδη αγώνα και θα τιμήσουν τον πολιτισμό και την ενότητα της Γροιλανδίας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Ο αγώνας αρχίζει το Σάββατο, όταν η Ούσα Βανς, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επικαλούμενη ανώνυμες πηγές, η εφημερίδα Jyllands-Posten της Δανίας και τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα DR και TV 2 μετέδωσαν ότι η Βανς θα συνοδεύεται από τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του προέδρου Τραμπ, τον Μάικ Γουόλτς, ωστόσο οι ΗΠΑ δεν επιβεβαίωσαν επίσημα την πληροφορία.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημες συναντήσεις με εκπροσώπους της Δανίας και της Γροιλανδίας, αιτήματα που απορρίφθηκαν.

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν αντέδρασε σήμερα στην ανακοίνωση αυτή δηλώνοντας στη γροιλανδική εφημερίδα Sermitsiaq ότι η επίσκεψη της Ούσα Βανς «δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητη από τις δημόσιες δηλώσεις που διατυπώθηκαν» από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Θέλουμε να συνεργαστούμε με τους Αμερικανούς», δήλωσε η Φρεντέρικσεν στην εφημερίδα. Ωστόσο, αυτό πρέπει και θα πρέπει να είναι μια συνεργασία βασισμένη στις θεμελιώδεις αξίες της κυριαρχίας και του σεβασμού μεταξύ των χωρών και των λαών. Αυτό είναι κάτι που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη".

«Ο διάλογος με τις ΗΠΑ όσον αφορά τη Γροιλανδία θα διεξαχθεί σε στενό συντονισμό μεταξύ της κυβέρνησης της Δανίας και της μέλλουσας κυβέρνησης της Γροιλανδίας», πρόσθεσε.

Επιστρέφοντας στον Λευκό Οίκο στα τέλη Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ διατυπώνει εδώ και μήνες την επιθυμία του να πάρει τη Γροιλανδία, χωρίς να αποκλείει την προσφυγή στη βία.

Το έδαφος αυτό της Αρκτικής, έχοντας το τετραπλάσιο μέγεθος της Γαλλίας, έχει στρατηγικό ενδιαφέρον κυρίως λόγω της θέσης του -- βρίσκεται πάνω στη συντομότερη διαδρομή σε περίπτωση ενδεχόμενης εκτόξευσης πυραύλων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας -- και λόγω των ορυκτών του πόρων.

Στα μέσα Μαρτίου, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι η προσάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα «συμβεί» τελικά και ότι θα ευνοήσει, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τη «διεθνή ασφάλεια».

Κατά την πρώτη του θητεία από το 2017 έως το 2021, ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης είχε ήδη προτείνει την ιδέα να αγοράσει τη Γροιλανδία, λαμβάνοντας την απόλυτη άρνηση των αρχών της Δανίας και της Γροιλανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.