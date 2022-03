Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι ρωσικές δυνάμεις δυσκολεύονται να υπερβούν τις προκλήσεις που δημιουργεί η μορφολογία του ουκρανικού εδάφους, αναφέρει η πρωινή ενημέρωση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας για την εξέλιξη των πολεμικών συγκρούσεων.

Όπως σημειώνεται, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εν πολλοίς παραμείνει «δεμένες» στο οδικό δίκτυο της Ουκρανίας και έχουν επιδείξει διστακτικότητα στο να πραγματοποιήσουν ελιγμούς μακριά από αυτό το οδικό δίκτυο.

Πέρα από αυτό, ένας ακόμα ακόμα λόγος που έχει παίξει «καθοριστικό ρόλο» στην καθυστέρηση της ρωσικής προέλασης είναι η καταστροφή γεφυρών από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Τονίζεται επίσης ότι η αδυναμία των Ρώσων να κερδίσουν τον έλεγχο των αιθέρων έχει «δραστικά» μειώσει την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ελιγμούς, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τις επιλογές τους.

Τέλος, το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας σχολιάζει ότι οι τακτικές των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν επιδέξια αξιοποιήσει την απουσία ρωσικών ελιγμών, παρεμποδίζοντας τη ρωσική προέλαση και προξενώντας βαριές απώλειες στις δυνάμεις του εισβολέα.

