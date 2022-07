Η Ρωσία έπληξε με βόμβες φωσφόρου το Φιδονήσι, υποστηρίζει ο ουκρανικός στρατός -Δείτε βίντεο

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε απόψε τους Ρώσους ότι έπληξαν με βόμβες φωσφόρου το Φιδονήσι, στη Μαύρη Θάλασσα, απ’ όπου αποχώρησαν την Πέμπτη οι ρωσικές δυνάμεις.

«Γύρω στις 18.00 (σ.σ. τοπική ώρα) οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν δύο φορές αεροπορική επίθεση με βόμβες φωσφόρου στο Φιδονήσι» ανέφερε μέσω του Telegram ο Ουκρανός διοικητής Βαλέρι Ζαλούζνι, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι «δεν σέβεται ούτε τις δικές της ανακοινώσεις».

The Russian Air Force is now bombing Snake Island to destroy the tens of millions of dollars in equipment they were forced to leave behind when they evacuated.🙃pic.twitter.com/PGzNSBXtEW