Για τραυματισμό του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγού Βαλέρι Γερασίμοφ κάνουν λόγο τις τελευταίες ώρες ουκρανικές πηγές. Όπως αναφέρεται, τραυματίστηκε μετά από ουκρανική επίθεση στο Ιζιούμ (Ανατολική Ουκρανία), κοντά στο ρωσικό διοικητήριο.



Όπως αναφέρει ο σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων, Άντον Γκεραστσένκο και ουκρανικά ΜΜΕ, ο Γερασίμοφ τραυματίστηκε στο πόδι, χωρίς πάντως το τραύμα να είναι σοβαρό. O Γερασίμοφ διακομίστηκε στη Μόσχα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Ρώσος στρατηγός είχε σταλεί στην Ουκρανία για να επιβλέψει προσωπικά την επιχείρηση στο Ντονμπάς.

Σημειώνεται ότι στο ουκρανικό μέτωπο φαίνεται ότι έχουν χάσει τη ζωή τους αρκετοί υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματικοί.



Έως στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από τη ρωσική πλευρά.



⚡️We received confirmation of yesterday's explosion in #Izium (Eastern 🇺🇦) near 🇷🇺 headquarters. It is known that 🇷🇺 Head of General Staff Gerasimov was there to lead attack on #Sloviansk . Large number of casualties among senior 🇷🇺 officers has been confirmed. #UkraineRussianWar

UPDATE - Yesterday's #Ukraine attack on the Rus. HQ in #Izium was designed to liquidate the high-value target - chief of Gen. Staff of RAF Gen. Valeriy Gerasimov. The Kremlin sent him to get a victory for the May 9 parade. Gerasimov was close to the blast but wounded. [Thread⬇️] pic.twitter.com/vYgZQRoML3