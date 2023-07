Απίστευτη επιχείρηση διάσωσης στο Ουισκόνσιν: Άνθρωποι έμειναν παγιδευμένοι για ώρες ανάποδα σε roller coaster 

Μια απίστευτη περιπέτεια έζησαν την περασμένη Κυριακή 8 άτομα, λάτρεις της αδρεναλίνης, που αποφάσισαν να διασκεδάσουν σε τρενάκι roller coaster, σε φεστιβάλ του Ουισκόνσιν στις ΗΠΑ.

Την ώρα της κυκλικής, ανάποδης βόλτας ξαφνικά το παιχνίδι σταμάτησε και οι άνθρωποι έμειναν «κρεμασμένοι ανάποδα για ώρες, μέχρι να καταφέρουν οι διασώστες να τους απεγκλωβίσουν.

Wisconsin rollercoaster riders stuck upside down for hours after ride suddenly stops: report https://t.co/F5sMfosUWg