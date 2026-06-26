Οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν την Παρασκευή φυλλάδια πάνω από την πόλη Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, διατάσσοντας τους κατοίκους να αποχωρήσουν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια εντολή που εκδίδεται από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Ανώτερος Λιβανέζος στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ είχε προσθέσει πρόσφατα την πόλη στη ζώνη που κατέχουν ισραηλινά στρατεύματα εντός του νότιου Λιβάνου.

🔴 BREAKING: Israeli forces have dropped leaflets over a town in ⁠southern Lebanon ordering residents to leave, Lebanese state media reports, ⁠in a first ⁠such order issued since the ceasefire between Israel and Hezbollah has taken effect. pic.twitter.com/LgpUpmwTBC — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 26, 2026

Λιβανέζοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα ισραηλινά στρατεύματα επιβάλλουν το βόρειο όριο της ζώνης ανοίγοντας πυρ εναντίον οποιουδήποτε το προσεγγίζει, συμπεριλαμβανομένων αμάχων και Λιβανέζων στρατιωτών.

Ο στρατιωτικός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι αγρότες συνέχιζαν να μπαίνουν και να βγαίνουν από τη Μανσούρι, αλλά δεν κατοικούσαν εκεί.

VIDEO | Israeli forces drop leaflets over the southern Lebanese village of Mansouri. pic.twitter.com/d4rlHRx4aX — The Cradle (@TheCradleMedia) June 26, 2026

Πηγή: skai.gr

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