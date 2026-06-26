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Το Ισραήλ έριξε φυλλάδια σε πόλη του νότιου Λιβάνου - Ζητά από τους κατοίκους να φύγουν

Είναι η πρώτη τέτοια εντολή που εκδίδεται από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ

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Φυλλάδια

Οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν την Παρασκευή φυλλάδια πάνω από την πόλη Μανσούρι, στον νότιο Λίβανο, διατάσσοντας τους κατοίκους να αποχωρήσουν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου. Πρόκειται για την πρώτη τέτοια εντολή που εκδίδεται από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Ανώτερος Λιβανέζος στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ είχε προσθέσει πρόσφατα την πόλη στη ζώνη που κατέχουν ισραηλινά στρατεύματα εντός του νότιου Λιβάνου.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα ισραηλινά στρατεύματα επιβάλλουν το βόρειο όριο της ζώνης ανοίγοντας πυρ εναντίον οποιουδήποτε το προσεγγίζει, συμπεριλαμβανομένων αμάχων και Λιβανέζων στρατιωτών.

Ο στρατιωτικός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι αγρότες συνέχιζαν να μπαίνουν και να βγαίνουν από τη Μανσούρι, αλλά δεν κατοικούσαν εκεί.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ισραήλ Λίβανος
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