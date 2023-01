Σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα: Ολόκληρη «Βίβλος των Νεκρών» βρέθηκε στην έρημο της Σακκάρα

Πρόσφατα, οι αρχαιολόγοι ανακοίνωσαν την ανακάλυψη 4 ασύλητων και σφραγισμένων τάφων και μιας μούμιας άνω των 4.000 ετών στη νεκρόπολη της Σακκάρα, κοντά στο Κάιρο.

Η Σακκάρα, η νεκρόπολη της Μέμφιδας, της αρχαίας πρωτεύουσας της Αιγύπτου, γνωστή για τη διάσημη πυραμίδα με βαθμίδες του φαραώ Ζοζέρ και περιλαμβάνει τις περίφημες πυραμίδες της Γκίζας.

Ανάμεσα στα αναρίθμητης αξίας αρχαιολογικά ευρήματα ήταν και ένας πάπυρος 16 μέτρων, άθικτος, με αποσπάσματα από την «Βίβλο των Νεκρών» των αρχαίων Αιγυπτίων.

Ο πάπυρος άνω των 2.000 ετών βρέθηκε μέσα σε μία σαρκοφάγο, σε τάφο νότια της πυραμίδας του Ζοζέρ και θεωρείται ότι πρόκειται για μία ολόκληρη «Βίβλο».

For the first time in 100 years, a full "Book of the Dead" papyrus has been uncovered at Saqqara. https://t.co/ebq8MpxsY1

Είναι ο πρώτος ολόκληρος πάπυρος που ανακαλύπτεται εδώ και 100 χρόνια και ήδη μεταφράζεται στα αραβικά από τους μελετητές.

Οι επιστήμονες θεωρούν την ανακάλυψη σπουδαία καθώς τα ιερογλυφικά αναμένεται να τους αποκαλύψουν ακόμα περισσότερα στοιχεία για τα νεκρικά έθιμα του αιγυπτιακού πολιτισμού της αρχαιότητας.

Egypt unveils a 4,300-year-old gold-laced mummy and four tombs, including of an king's "secret keeper", discovered in the Saqqara necropolis.



The necropolis at the ancient capital Memphis, a UNESCO World Heritage site, is home to over a dozen pyramidshttps://t.co/ldQuUG32Vr pic.twitter.com/5h4m7ATunh