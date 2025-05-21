Βρετανία: Μέλος του ιρλανδικού συγκροτήματος Kneecap κατηγορείται για τρομοκρατικό αδίκημα

Μέλος του ιρλανδικού χιπ χοπ συγκροτήματος Kneecap κατηγορείται για τρομοκρατικό αδίκημα, επειδή στη διάρκεια συναυλίας τυλίχθηκε με σημαία της Χεζμπολάχ για να εκφράσει την υποστήριξή του προς το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία.

Ο Λίαμ Ο’Χάνα, ο οποίος χρησιμοποιεί το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μο Χάρα, έβγαλε μια σημαία της Χεζμπολάχ σε συναυλία του συγκροτήματος Kneecap, τον περασμένο Νοέμβριο στο Λονδίνο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της βρετανικής αστυνομίας, ο 27χρονος Ο’Χάνα έδειξε τη σημαία «κατά τρόπο ή συνθήκες που εγείρουν εύλογες υποψίες ότι είναι υποστηρικτής μιας απαγορευμένης οργάνωσης», εν προκειμένω της Χεζμπολάχ.

Ο κατηγορούμενος πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον πταισματοδικείου του Γουέστμινστερ στις 18 Ιουνίου.

