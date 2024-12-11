Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα υποβάλει εντός της ημέρας στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο το αίτημα για ψήφο εμπιστοσύνης, το οποίο αναμένεται να οδηγήσει και τυπικά στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 23 Φεβρουαρίου 2025.

Οι βουλευτές θα ψηφίσουν την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου.

Μετά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού, οι εκλογές στη Γερμανία έχουν ήδη προγραμματιστεί.

Ωτόσο, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο καγκελάριος πρέπει να ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Bundestag, η ψηφοφορία να διεξαχθεί εντός 48 ωρών, το αίτημα να απορριφθεί και στην συνέχεια ο ομοσπονδιακός πρόεδρος να διαλύσει την βουλή.

Συνέπεια της διάλυσης είναι η διεξαγωγή εκλογών εντός 60 ημερών.

Ο καγκελάριος έχει το δικαίωμα να υποβάλει το αίτημα είτε προφορικώς είτε γραπτώς, καθώς όμως σήμερα δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρίαση στην Bundestag, το αίτημα θα κατατεθεί με επιστολή του Όλαφ Σολτς προς την πρόεδρο του σώματος, την Μπέρμπελ Μπας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

