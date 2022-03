Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο αναφερόμενη σε πηγές του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν απαγάγει 2.389 παιδιά από το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ.

Το Κίεβο έχει κατηγορήσει τη Μόσχα επανειλημμένα ότι έχει μεταφέρει παράνομα παιδιά από τη Μαριούπολη και ότι κατευθύνει τους αμάχους να φύγουν προς περιοχές που έχει στην κατοχή της η Ρωσία.

According to the Ukrainian Foreign Ministry, Russian forces have illegally removed 2,389 Ukrainian children from Donetsk and Luhanks oblasts to Russia. This is not assistance. It is kidnapping.

Η εισαγγελέας Ιρίνα Βενεντίκτοβα είπε ότι «οι ρωσικές δυνάμεις όχι μόνο στοχεύουν και σκοτώνουν τα παιδιά μας, αλλά τα εξαναγκάζουν να πάνε στη Ρωσία. Η έρευνα είναι συνεχής.»

Russian forces are not only targeting and killing our children, but also forcibly moving them to the RF. Investigation is ongoing on the forcible transfer of 2,389 children from temporarily occupied territories of Ukraine to Russia. @MFA_Ukraine #RussianWarCrimes