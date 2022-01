Το θρίλερ μεταξύ του Νόβακ Τζόκοβιτς και των αυστραλιανών αρχών μπορεί να μην έχει τελειώσει τελικά, παρά την απόφαση του δικαστή Άντονι Κέλι υπέρ του Σέρβου αστέρα του τένις.

Ο Τζόκοβιτς, ο οποίος κρατούνταν από τις 6 Ιανουαρίου σε ξενοδοχείο της Μελβούρνης, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στην Αυστραλία λόγω των κανόνων εμβολιασμού για τον COVID-19, αφέθηκε ελεύθερος τη Δευτέρα μετά από εντολή του Κέλι.

Ωστόσο, η τελική απόφαση για το αν θα του επιτραπεί η συμμετοχή στο Australia Open δεν αναμένεται να ληφθεί πριν από τις 12 Ιανουαρίου από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ιθαγένειας, Άλεξ Χοκ.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Der Spiegel και τον δημοσιογράφο Ben Rothenberg των New York Times, εκτός από μια πιθανή αντίφαση στην Αυστραλιανή Ταξιδιωτική Δήλωση του, ο Σέρβος έχει επίσης εγείρει υποψίες με τον κωδικό QR στα αποτελέσματα του τεστ COVID-19.

Τα ερωτήματα συνεχίζουν να αυξάνονται αφού η οικογένεια του τενίστα αρνήθηκε να απαντήσει αν είχε παραβιάσει τους κανόνες αυτοαπομόνωσης σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Όπως τόνισε ο Rothenberg στο Twitter, σαρώνοντας τον κώδικα λαμβάνετε έναν συνδυασμό θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων.

Όταν ρωτήθηκε για το τεστ PCR, ο πατέρας του Τζόκοβιτς, Τζόρντε, απάντησε ότι η όλη διαδικασία ήταν δημόσια και «όλα τα έγγραφα είναι νόμιμα».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για την τελετή που παρακολούθησε ο τενίστας στις 17 Δεκεμβρίου, η οικογένεια του Τζόκοβιτς αποφάσισε να τερματίσει τη συνέντευξη Τύπου χωρίς να απαντήσει.

Σημειώνεται ότι το θετικό αποτέλεσμα του Τζόκοβιτς αποτέλεσε τη βάση της αίτησής του για ιατρική εξαίρεση για το εμβόλιο Covid, το οποίο ήταν προϋπόθεση συμμετοχής στο Australian Open.

Ο Σέρβος είχε τεθεί υπό κράτηση σε μονάδα μετανάστευσης και η βίζα του ανακλήθηκε μετά από έλεγχο της ιατρικής εξαίρεσης, η οποία είχε χορηγηθεί μετά από ελέγχους από δύο ανεξάρτητες ιατρικές επιτροπές πριν από την πτήση του 34χρονου στην Αυστραλία. Αλλά η νομική ομάδα του Τζόκοβιτς κατέθεσε έγγραφα για να ασκήσει έφεση κατά της αρχικής απόφασης του συνοριακού ελέγχου, επιβεβαιώνοντας ότι είχε βγει θετικός στις 16 Δεκεμβρίου και είχε αναρρώσει από τον Covid.

Ο δικαστής Άντονι Κέλι ακύρωσε την εντολή ακύρωσης της βίζας του Τζόκοβιτς τη Δευτέρα και ο παίκτης συνέχισε τις προπονήσεις μετά την αποφυλάκισή του, ενώ η οικογένειά του «ανακρίθηκε» μετά την εμφάνιση φωτογραφιών του Τζόκοβιτς να παρευρίσκεται σε εκδήλωση δημόσια και χωρίς μάσκα στις 17 Δεκεμβρίου.

Πότε ο Τζόκοβιτς βρέθηκε θετικός στον Covid-19;

Σύμφωνα με έγγραφα που υπέβαλε στο δικαστήριο η νομική ομάδα του Τζόκοβιτς, επέστρεψε ένα θετικό αποτέλεσμα δοκιμής PCR στις 16 Δεκεμβρίου. Το έγγραφο δείχνει ότι ο Τζόκοβιτς υπέβαλε το τεστ PCR γύρω στη 1 μ.μ. τοπική ώρα στις 16 Δεκεμβρίου. Το θετικό αποτέλεσμα επιστράφηκε επτά ώρες αργότερα γύρω στις 8 μ.μ.

Ήταν η δεύτερη φορά που ο Τζόκοβιτς βρέθηκε θετικός στον Covid, αλλά σε αντίθεση με την πρώτη φορά που προσβλήθηκε από τον Covid τον Ιούνιο του 2020, δεν το ανακοίνωσε στο κοινό.

Σύμφωνα με μια απομαγνητοφώνηση της κατάθεση του στην Αυστραλιανή Συνοριακή Δύναμη την περασμένη Πέμπτη, ο Τζόκοβιτς επιβεβαίωσε: «Είχα Covid δύο φορές, είχα Covid τον Ιούνιο του 2020 και είχα Covid πρόσφατα στην PCR – βγήκα θετικός – στις 16 Δεκεμβρίου 2021».

Τι έκανε ο Τζόκοβιτς στις 16 Δεκεμβρίου;

Υπάρχουν φωτογραφίες του Τζόκοβιτς να παρευρίσκεται σε δύο εκδηλώσεις δημόσια στις 16 Δεκεμβρίου. Και οι δύο ήταν σε κλειστό χώρο και δεν φωτογραφίζεται με μάσκα. Δεν είναι σαφές εάν γνώριζε το θετικό του αποτέλεσμα PCR κατά την παρουσία του.

Σύμφωνα με τον λογαριασμό του Τζόκοβιτς στο Instagram, παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση στην οποία έλαβε τιμητικό γραμματόσημο από την Εθνική Ταχυδρομική Υπηρεσία της Σερβίας.

Ένα tweet από το Ίδρυμα Novak Djokovic επιβεβαίωσε ότι παρευρέθηκε στην τελετή στις 16 Δεκεμβρίου, καθώς και σε μια εκδήλωση πάνελ την ίδια ημέρα στο Novak Tennis Center του στο Βελιγράδι.

