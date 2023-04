Ο Τζέρεμι Ρένερ στέκεται ξανά στα πόδια του – Ταχύτατη ανάρρωση 4 μήνες μετά το ατύχημα με το εκχιονιστικό- Δείτε βίντεο

Ο Τζέρεμι Ρένερ συνεχίζει να εκπλήσσει ευχάριστα με την βελτίωση της υγείας του αφού μέσα μόλις λίγους μήνες έφτασε κυριολεκτικά ένα βήμα πριν το θάνατο αλλά πλέον ανεβάζει εντυπωσιακά βίντεο όπου επιδεικνύει τις οδηγικές του ικανότητες στα μηχανοκίνητα σκούτερ.

Ο Τζέρεμι πήγε με την οικογένειά του στο πάρκο Six Flags την Παρασκευή, όπως αναφέρεται στο TMZ.

Δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου όπως αποτυπώνεται στέκεται και πάλι στα πόδια του κρατώντας στο χέρι του ένα μπαστούνι για να στηρίζεται.

Υπενθυμίζεται πως ο δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, Τζέρεμι Ρένερ μετά το τρομακτικό ατύχημα με το εκχιονιστικό έσπασε τριάντα κόκκαλα και τραυματίστηκε στον πνεύμονα και στο συκώτι του όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος με αποτέλεσμα το όχημα να περάσει από πάνω του.

Το ατύχημά του την Πρωτοχρονιά είχε σοκάρει όλο τον κόσμο.

Ο 52χρονος ηθοποιός αναρρώνει πλέον ταχύτατα, παρά τους αρχικούς φόβους των γιατρών ότι μπορούσε να μείνει ανάπηρος.

Τρεις μήνες μετά ο ίδιος περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε κατά τον τραυματισμό του στη διάσημη Αμερικανίδα δημοσιογράφο Νταϊάν Σόγιερ.

Ο ίδιος έχοντας καλή διάθεση, ανεβάζει συνέχεια βίντεο στα social media δείχνοντας την πρόοδο που κάνει ώστε να ανακάμψει και να επανέλθει σε καλή φυσική κατάσταση.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful #intended #recovery pic.twitter.com/TuDFSMVJHY