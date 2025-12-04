Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ανακοινώσει τη μετάβαση στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού του σχεδίου για τη Γάζα μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12, επικαλούμενο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στο ισραηλινό δίκτυο ότι η ανακοίνωση του Τραμπ μπορεί να προηγηθεί των Χριστουγέννων, λίγο μετά τα οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, οι ΗΠΑ και οι μεσολαβητές διεξάγουν επί του παρόντος συνομιλίες με τη Χαμάς για μια συμφωνία που θα οδηγούσε την οργάνωση να εγκαταλείψει την εξουσία στη Γάζα και να ξεκινήσει τη διαδικασία αφοπλισμού, βασικά ζητήματα της δεύτερης φάσης, τα οποία παραμένουν άλυτα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο πλαίσιο της συμφωνίας η Χαμάς θα πρέπει αρχικά να παραδώσει βαριά όπλα, όπως πυραύλους και ρουκέτες, και στη συνέχεια -σε μια πιο μακροχρόνια διαδικασία- να εγκαταλείψει και τον ελαφρύ οπλισμό της. Η αποδοχή της συμφωνίας από τη Χαμάς θα αποτελέσει προϋπόθεση για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου, η οποία περιλαμβάνει την αποχώρηση των Ισραηλινών Δυνάμεων από τα σημερινά όρια της «Κίτρινης Γραμμής», προσθέτει το δημοσίευμα.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Channel 12 ότι «τις επόμενες εβδομάδες θα φτάσουμε στη στιγμή της αλήθειας. Η Χαμάς θα πρέπει να αποφασίσει αν θα εγκαταλείψει την εξουσία και θα αρχίσει τον αφοπλισμό της με αντάλλαγμα την αποχώρηση των IDF, ή αν θα αρνηθεί και θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες».

Η δεύτερη φάση του σχεδίου, την οποία δεν έχουν ακόμη υπογράψει ούτε το Ισραήλ ούτε η Χαμάς, προβλέπει επίσης τη δημιουργία ενός Συμβουλίου Ειρήνης με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο θα επιβλέπει τη διοίκηση της Γάζας, καθώς και τη σύσταση μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης που θα αναλάβει την ασφάλεια της Λωρίδας.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ο Τραμπ θα ηγείται του Συμβουλίου μαζί με περίπου δέκα ηγέτες από αραβικά και δυτικά κράτη. Κάτω από αυτό το όργανο θα λειτουργεί μια διεθνής επιτροπή υπό τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, καθώς και τους απεσταλμένους του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, μαζί με άλλες σημαντικές προσωπικότητες από όλον τον κόσμο.

Σε ακόμα χαμηλότερο επίπεδο θα βρίσκεται μια επιτροπή Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, η οποία θα απαρτίζεται από περίπου 12 έως 15 Παλαιστίνιους από τον επιχειρηματικό και διοικητικό χώρο, που δεν συνδέονται ούτε με τη Χαμάς ούτε με τη Φατάχ.

Μερικά από αυτά τα πρόσωπα βρίσκονται ήδη στη Γάζα, ενώ άλλα θα φτάσουν από το εξωτερικό για να συμμετάσχουν στην επιτροπή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Οι ΗΠΑ φέρονται να βρίσκονται στο τελικό στάδιο συντονισμού της λίστας των υποψηφίων με το Ισραήλ, την Παλαιστινιακή Αρχή και αραβικά κράτη, ώστε να υπάρξει κοινή αποδοχή.



