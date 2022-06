Ο Σον Πεν στις ακροάσεις για την εισβολή στο Καπιτώλιο

Ο Σον Πεν, όπως γράφει το «ΤΜΖ», παρακολουθεί με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις ακροάσεις που γίνονται για την εισβολή στο Καπιτώλιο στις ΗΠΑ. Έτσι, λοιπόν, την Πέμπτη 23 Ιουνίου, ο γνωστός ηθοποιός «έπιασε»… στασίδι και άκουγε με προσοχή όλες τις μαρτυρίες, ακριβώς δίπλα στον αστυνομικό Μάικ Φάνον, έναν από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της εξέγερσης.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο διάσημος ηθοποιός δίνει το «παρών» εκεί, καθώς η Επιτροπή ακούει όλο και περισσότερες μαρτυρίες για την εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ κατά την εισβολή εκατοντάδων υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο.

Είναι αλήθεια ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δείχνει ότι έχει εξελιχθεί σε ώριμο ακτιβιστή. Με το ξεκίνημα του πολέμου στην Ουκρανία ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα στον λαό της Ουκρανίας, ενώ στις 28 Φεβρουαρίου ο ίδιος είχε γράψει χαρακτηριστικά στο Twitter: «Εγώ και δύο συνάδελφοί μου περπατήσαμε χιλιόμετρα μέχρι τα πολωνικά σύνορα αφού εγκαταλείψαμε το αυτοκίνητό μας στην άκρη του δρόμου. Σχεδόν όλα τα αυτοκίνητα σε αυτή τη φωτογραφία μεταφέρουν μόνο γυναίκες και παιδιά, τα περισσότερα χωρίς αποσκευές, και το αυτοκίνητο είναι το μόνο αντικείμενο αξίας που έχουν στην κατοχή τους». Δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός σπεύδει σε… ζώνες καταστροφής για να κάνει προσωπικές παρεμβάσεις.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH