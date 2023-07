Ο Ζελένσκι προσευχήθηκε μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι (Βίντεο-Φωτογραφίες)

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την επίσκεψή του στην Κωνσταντινούπολη, προσευχήθηκε σήμερα το πρωί μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τα θύματα του πολέμου με τη Ρωσία, που διανύει σήμερα την 500ή ημέρα του.

«Ευχαριστώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την πνευματική υποστήριξη στην Ουκρανία και τους Ουκρανούς, για τις προσευχές για ειρήνη για ολόκληρη τη γη μας, για όλο τον λαό μας» τουίταρε ο Ουκρανός πρόεδρος, μαζί με βίντεο και φωτογραφίες μέσα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

A memorial prayer for the victims of the war in Ukraine in the Cathedral of St. George in Phanar, Istanbul.



I thank Ecumenical Patriarch Bartholomew for the spiritual support of Ukraine and Ukrainians, for prayers for peace for our entire land, for all our people.