Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ καταγράφηκε νωρίτερα στη δυτική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός καταγράφηκε στις 20:23:35 (UTC) — δηλαδή 23:23 τοπική ώρα — με επίκεντρο περιοχή 2 χιλιόμετρα νότια της Sındırgı και σε απόσταση περίπου 53 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που υποδηλώνει έναν επιφανειακό σεισμό, ο οποίος πιθανότατα έγινε αισθητός στις γύρω περιοχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.