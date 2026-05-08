Ο Τραμπ πανηγυρίζει με αναρτήσεις τις «επιτυχίες» του, παρά τον πόλεμο

Με μια σειρά από αναρτήσεις στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) πανηγυρίζει για τις «επιτυχίες» που σημείωσε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, εν μέσω της σύγκρουσης στο Ιράν.

Σε μια από τις αναρτήσεις του έχει έναν πίνακα με τους πολέμους στους οποίους έχουν εμπλακεί οι ΗΠΑ, με τη σύγκρουση στο Ιράν να είναι η χαμηλότερη σε διάρκεια 6 εβδομάδων, όπως επισημαίνει με κόκκινα γράμματα, συγκρίνοντάς τη με τον πόλεμο στο Αφγανιστάν (543 εβδομάδες), στο Ιράκ (457 εβδομάδες), το Βιετνάμ (439 εβδομάδες) κα.

Σε άλλο ποστ επισυνάπτει έναν πίνακα που δείχνει πως ο δείκτης S&P 500 διαπραγματεύεται στις 7.300 μονάδες, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

Σε τρίτη ανάρτηση συγκρίνει την τιμή του αμερικανικού πετρελαίου επί θητείας του σε σχέση με αυτή του Μπάιντεν. Στα 120 δολάρια, αναφέρει πως ήταν επί του «κοιμισμένου Τζο» ήταν 120 δολάρια και επί δικής του προεδρίας 90 δολάρια.

Η τέταρτη ανάρτησή του δείχνει μια εικόνα ΑΙ με ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο να ρίχνει με λέιζερ κατά ενός ιρανικού αεροσκάφους.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.