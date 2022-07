Με μια ολόχρυση πιπίλα αξίας 1.200 δολαρίων στο στόμα του και ένα βραχιόλι 1.100 δολαρίων στον καρπό του, ο ενός έτους Τζαρίμ δέχεται με ευχαρίστηση τη φροντίδα από την άνεργη και ανύπαντρη μητέρα του, Κέισι Άκραμ.

«Ό,τι θέλει ο Τζαρίμ το παίρνει! Το τελευταίο ζευγάρι παπούτσια που αγόρασα στον εαυτό μου ήταν σαγιονάρες, που κόστιζαν μόλις 1,21 δολάρια, και την ίδια μέρα αγόρασα στον μικρό μου αθλητικά παπούτσια Gucci», αναφέρει η μητέρα του και πρώην μοντέλο από το Ηνωμένο Βασίλειο στη «New York Post».

