Χιλιάδες κάτοικοι εκκενώνουν την Καλιφόρνια λόγω ισχυρής φωτιάς

Η πυρκαγιά βορειοδυτικά του Λος Άντζελες έχει οδηγήσει σε υποχρεωτική εκκένωση χιλιάδων κατοίκων, καθώς η ακραία ζέστη και οι ξηρές συνθήκες τροφοδοτούν την ταχεία εξάπλωσή της, σύμφωνα με το BBC. Η πυρκαγιά, που ονομάστηκε Canyon Fire, ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης στα σύνορα των κομητειών Βεντούρα και Λος Άντζελες. Μέχρι σήμερα, επεκτάθηκε από 30 σε σχεδόν 5.000 στρέμματα.

Περισσότεροι από 2.700 κάτοικοι κλήθηκαν να εκκενώσουν τις κατοικίες τους, ενώ σε άλλους 14.000 δόθηκαν προειδοποιήσεις εκκένωσης, σύμφωνα με δήλωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κομητείας Βεντούρα. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί εν μέρει, με το 25% να βρίσκεται υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η ακραία ζέστη και οι ξηρές συνθήκες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι οι θερμοκρασίες θα ανέβουν στους37,7°C τις επόμενες ημέρες.

Η πόλη της Σάντα Κλαρίτα, μία από τις πιο κοντινές στην πυρκαγιά, βρίσκεται σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής. Οι αρχές της πόλης έχουν καλέσει τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τις περιοχές που έχουν πληγεί από τη φωτιά.

«Η πυρκαγιά Canyon Fire εξαπλώνεται γρήγορα υπό συνθήκες ακραίας ζέστης και ξηρασίας κοντά στα όρια των κομητειών Βεντούρα και Λος Άντζελες», έγραψε η επιθεωρητής της κομητείας Λος Άντζελες, Kathryn Barger, στο X. «Αν βρίσκεστε στη Σάντα Κλαρίτα, στο Χάσλεϊ Κάνιον ή στο Βαλ Βέρντε, λάβετε σοβαρά υπόψη τις εντολές εκκένωσης – όταν οι αρχές σας πουν να φύγετε, φύγετε αμέσως. Να είστε προσεκτικοί – μην διακινδυνεύετε τη ζωή σας».

Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες από την πυρκαγιά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Η πυρκαγιά Canyon Fire είναι μία από τις πολλές ενεργές πυρκαγιές σε ολόκληρη την πολιτεία, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών και Πυροπροστασίας της Καλιφόρνια (Cal Fire).

Structures are literally exploding in California as the Canyon Fire rages to nearly 5000 acres overnight with ZERO contaminant. pic.twitter.com/52P0dTRXCG — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) August 8, 2025

Η πυρκαγιά Gifford, η μεγαλύτερη ενεργή πυρκαγιά στην πολιτεία, έχει καταστρέψει σχεδόν 100.000 στρέμματα και εξαπλώνεται στις κομητείες San Luis Obispo και Santa Barbara.

Οι πυρκαγιές έχουν γίνει πιο συχνές στην Καλιφόρνια, με τους ειδικούς να αναφέρουν την κλιματική αλλαγή ως βασικό παράγοντα. Οι θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες έχουν κάνει τις περιόδους πυρκαγιών μακρύτερες και πιο καταστροφικές.

#SCENE #Drone shows the extent of the the #CanyonFire in #California as the fire is burning east at a rapid rate of speed and is threatening powerlines as well as the communities of Halsley Canyon and Hathaway Ranch. pic.twitter.com/Rn4ms8ScC3 — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 8, 2025

Πηγή: skai.gr

