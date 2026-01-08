Ο Λοράν Βινατιέ, ο Γάλλος ερευνητής που εξέτιε ποινή φυλάκισης τριών ετών στη Ρωσία με την κατηγορία ότι παραβίασε τη νομοθεσία περί ‘ξένων πρακτόρων’ της Μόσχας, είναι ελεύθερος και επέστρεψε στη Γαλλία , δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν.

«Ο συμπατριώτης μας Λοράν Βινατιέ είναι ελεύθερος και επέστρεψε στη Γαλλία. Συμμερίζομαι την ανακούφιση που αισθάνονται η οικογένειά του και οι αγαπημένοι του. Η ευγνωμοσύνη μου πηγαίνει στους διπλωμάτες μας», έγραψε ο Μακρόν στο X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

