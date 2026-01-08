Γαλλία-Ρωσία: Σε ανταλλαγή κρατουμένων προχώρησαν το Παρίσι και η Μόσχα

Σε ανταλλαγή κρατουμένων προχώρησαν σήμερα η Γαλλία και η Ρωσία. Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, η Μόσχα απελευθέρωσε τον Γάλλο ερευνητή Λόραντ Βινατιέ, ο οποίος βρισκόταν φυλακισμένος στη Ρωσία από τον Ιούλιο του 2024, κατηγορούμενος ότι δεν είχε επίσημα διαπιστευτεί ως ερευνητής.

Από την πλευρά του, το Παρίσι απελευθέρωσε τον Ρώσο επαγγελματία μπασκετμπολίστα Ντανιίλ Κασάτκιν, ο οποίος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο στο αεροδρόμιο του Παρισιού, έπειτα από αίτημα των αμερικανικών αρχών που τον θεωρούν υπεύθυνο για ψηφιακή πειρατεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.