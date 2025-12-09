Η Χαμάς είπε σε μεσολαβητές ότι είναι έτοιμη να «παγώσει» όλες τις επιθετικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ από τη Γάζα για έως και μία δεκαετία και είναι έτοιμη να θάψει τα όπλα της, εφόσον οι ισραηλινές δυνάμεις αποσυρθούν πλήρως από τον θύλακα, σύμφωνα με ανώτερο Παλαιστίνιο αξιωματούχο που γνωρίζει τις συζητήσεις και μίλησε στο Middle East Eye.

Ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών, είπε ότι η πρόταση παρουσιάστηκε σε Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές στο Κάιρο την περασμένη εβδομάδα. Η πρόταση συνιστά, όπως είπε, μια ουσιαστική κίνηση της Χαμάς με στόχο να δοθεί ώθηση στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για κατάπαυση του πυρός.

«Η πρόταση είναι σαφής», είπε. «Η Χαμάς προσφέρει εγγύηση ότι κανένα όπλο δεν θα εκτοξευθεί από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ και θα το πετύχει με το να θάψει τα όπλα. Πρόσφερε τη δημιουργία μίας hudna (όρος στην ισλαμική παράδοση για μακροχρόνια εκεχειρία) για επτά έως δέκα χρόνια μεταξύ Γάζας και Ισραήλ, και η Χαμάς δεν θα χρησιμοποιήσει τα όπλα.»

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, η hudna θα εγγυόταν από τα κράτη - μεσολαβητές, τα οποία θα λειτουργούσαν ως εγγυητές της συμμόρφωσης. Είπε ότι τα όπλα θα παραμείνουν κρυμμένα και ότι οι μεσολαβητές θα εποπτεύουν άμεσα τις δεσμεύσεις της Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Γάζα θα είναι απασχολημένη με τον εαυτό της», είπε, αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση και την εσωτερική διακυβέρνηση μετά από περισσότερα από δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου, εκτοπισμού και πολιορκίας.

Μέχρι τώρα, η Χαμάς είχε αρνηθεί να παραδώσει τα όπλα της παρά μόνο σε μια δημοκρατικά εκλεγμένη ηγεσία ενός πλήρως κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους. Το κίνημα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο ένοπλος αγώνας του εναντίον του Ισραήλ θα τερματιστεί μόνο όταν τερματιστεί η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών.

Ωστόσο, η νέα προσφορά αφορά ειδικά τη Γάζα και δεν αναφέρεται στις στρατιωτικές δυνατότητες ή πολιτικές δραστηριότητες της Χαμάς στη Δυτική Όχθη, όπου το Ισραήλ συνεχίζει σχεδόν καθημερινές επιδρομές παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο ανώτερος αξιωματούχος τόνισε ότι η πρόταση διαμορφώθηκε επίσης από αλλαγές στο περιφερειακό διπλωματικό τοπίο, επισημαίνοντας την Αίγυπτο για αυτό που περιέγραψε ως μεταστροφή της στάσης του Καΐρου υπέρ των αναγκών των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Η Αίγυπτος, παρατήρησε, επέμεινε πρόσφατα ότι το πέρασμα της Ράφα πρέπει να επιτρέπει κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής των εκτοπισμένων Παλαιστινίων. Το Ισραήλ, από την πλευρά του, έχει επιτρέψει μόνο την έξοδο από τη Γάζα και έχει εμποδίσει χιλιάδες ανθρώπους να επιστρέψουν στα σπίτια τους στον βορρά και το κέντρο της λωρίδας.

«Οι μεσολαβητές έχουν ανανεώσει τις σχέσεις τους με τη Χαμάς», είπε ο αξιωματούχος. «Η Χαμάς είδε πρόοδο στη μεσολάβηση και έκανε πολλά θετικά βήματα. Το κίνημα πιστεύει σε έναν πραγματιστικό τρόπο για να επιτευχθούν κοινές θέσεις.»

Εκεχειρία σε “κρίσιμο στάδιο”

Στο Φόρουμ της Ντόχα το Σάββατο, ο πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, είπε ότι η κατάπαυση του πυρός εισέρχεται σε «κρίσιμο στάδιο» και υπογράμμισε ότι το άνοιγμα της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις είναι απαραίτητο για τη σταθεροποίηση της Γάζας.

«Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης κατάπαυση του πυρός χωρίς πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων», είπε, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι «πρέπει να μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται», κάτι που δεν είναι ακόμη δυνατό υπό τις τρέχουσες ρυθμίσεις.

Παρότι το Ισραήλ έχει αποδεχτεί την εκεχειρία από τον Οκτώβριο, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις με drones παραμένουν συχνές. Σύμφωνα με παλαιστινιακές αρχές, έχουν τεκμηριωθεί πάνω από 600 παραβιάσεις από τις 10 Οκτωβρίου, με το Ισραήλ να έχει σκοτώσει τουλάχιστον 360 ανθρώπους και να έχει τραυματίσει πάνω από 900.

Το Ισραήλ έχει απελευθερώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους στο πλαίσιο της συμφωνίας για την εκεχειρία, αλλά συνεχίζει να κρατά υψηλόβαθμα στελέχη από όλες τις μεγάλες παρατάξεις.

Κάποιοι αναφέρεται ότι κρατούνται υπό συνθήκες που περιγράφονται από οργανώσεις δικαιωμάτων ως δίαιτες επιπέδου λιμοκτονίας, οι οποίες επιβάλλονται από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ.

Ο ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος υπερασπίστηκε την απόφαση της Χαμάς να αποδεχτεί την εκεχειρία παρά τα μειονεκτήματά της. Είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν τοποθετημένες κατά μήκος της λεγόμενης «κίτρινης γραμμής», που σημαίνει ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 53% της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων μερικών από τις πιο παραγωγικές αγροτικές εκτάσεις.

«Φυσικά η Χαμάς θεωρεί ότι η συμφωνία δεν είναι καλή. Αλλά η πρώτη της προτεραιότητα ήταν να σταματήσει ο πόλεμος. Ο Τραμπ προσφέρθηκε να εγγυηθεί ότι αυτό θα συνέβαινε, οπότε η Χαμάς αποδέχτηκε», είπε.

«Υπάρχουν όμως πολλά πράγματα στη συμφωνία που η Χαμάς δεν αποδέχεται και τα οποία είναι πλέον θέμα εσωτερικού διαλόγου μεταξύ των παλαιστινιακών παρατάξεων. Η στρατηγική του κινήματος ήταν να σταματήσει ο πόλεμος και στη συνέχεια να αντιμετωπιστούν τα άλλα ζητήματα.»

Όταν ρωτήθηκε πόσο καιρό η Χαμάς θα ανεχόταν τις ισραηλινές παραβιάσεις της εκεχειρίας πριν απαντήσει στρατιωτικά, ο αξιωματούχος παραδέχτηκε ότι η εκεχειρία βρίσκεται σε «πολύ δύσκολο στάδιο».

«Πολλά πράγματα είναι πολύ άσχημα, αλλά η στρατηγική μας είναι να σώσουμε τον λαό μας. Αυτές οι μέρες είναι δύσκολες, αλλά είναι μόνο μια στιγμή σε έναν μακρύ αγώνα.»

«Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί απλώς επειδή το ζητά ο Τραμπ», συνέχισε. «Πιστεύουμε ότι η Χαμάς και ο λαός της μπορούν να χτίσουν τις συνθήκες που θα αναγκάσουν το Ισραήλ να σεβαστεί και να αποδεχτεί τα αιτήματα και τα δικαιώματά μας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Γάζα. Η στρατηγική του Ισραήλ είναι να κυριαρχήσει στην περιοχή.»

Καμία πρόοδος στη διεθνή δύναμη ασφαλείας

Από τότε που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το 20-σημείων σχέδιό του για τον θύλακα, παραμένει σημαντική ασάφεια και πολλές προκλήσεις σχετικά με τη δημιουργία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, καθώς και τον σχηματισμό μιας τεχνοκρατικής παλαιστινιακής κυβέρνησης που θα λειτουργούσε υπό το λεγόμενο «συμβούλιο ειρήνης».

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν πει ότι αναμένουν «μπότες στο έδαφος» στις αρχές του επόμενου έτους, αλλά ενώ χώρες όπως η Ινδονησία έχουν συμφωνήσει να συμβάλουν με στρατεύματα, δεν υπάρχει οδικός χάρτης για την εγκαθίδρυση της δύναμης ούτε έχουν καθοριστεί η ακριβής σύνθεση, η διοίκηση και οι αρμοδιότητές της.

«Καμία χώρα δεν είναι πρόθυμη να στείλει στρατεύματα χωρίς σαφή ιδέα του πού θα αναπτυχθούν και ποια θα είναι η αποστολή τους», είπε ο αξιωματούχος. «Οι μεσολαβητές έχουν παρουσιάσει ιδέες αλλά δεν έχει προκύψει τίποτα συγκεκριμένο.»

Όταν ρωτήθηκε γιατί η Χαμάς φαίνεται να έχει τόση εμπιστοσύνη στην ικανότητα του Τραμπ να ασκήσει πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο αξιωματούχος είπε ότι οι πρόσφατες επικοινωνίες του Τραμπ με το Ισραήλ υποδείκνυαν μια σπάνια ρήξη.

Ανέφερε την πρόταση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, να δοθεί αμνηστία σε περισσότερους από 150 μαχητές της Χαμάς που είναι παγιδευμένοι στη Ράφα. Ο Γουίτκοφ φέρεται να είπε ότι η αμνηστία θα μπορούσε να αποτελέσει «μοντέλο» για την υπόλοιπη Γάζα.

Ο Τραμπ έθεσε το ζήτημα απευθείας στον Νετανιάχου σε τηλεφωνική συνομιλία. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Τραμπ ρώτησε γιατί οι μαχητές σκοτώνονται αντί να τους επιτραπεί να παραδοθούν. Ο Νετανιάχου απάντησε ότι ήταν «ένοπλοι και επικίνδυνοι».

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος επέμεινε ότι διεθνώς η εικόνα μεταβάλλεται.

«Όλες οι πρωτεύουσες του κόσμου γνωρίζουν ότι το μέρος που παραβίασε την εκεχειρία είναι το Ισραήλ, όχι η Χαμάς», είπε. «Η Χαμάς έχει κάνει ό,τι είχε δεσμευθεί να κάνει. Το Ισραήλ ψάχνει για ένα χαμένο σώμα στη Ζεϊτούν και δεν μπορεί να το βρει. Η εικόνα είναι πολύ ξεκάθαρη.»

«Εξαρτόμαστε μόνο από τον εαυτό μας.»

Όταν ρωτήθηκε αν οι Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλειφθεί για άλλη μια φορά από τις αραβικές και μουσουλμανικές κυβερνήσεις – πολλές από τις οποίες υποστήριξαν μια συμφωνία στο Σαρμ ελ-Σέιχ που δεν ανέφερε επ’ ουδενί ένα παλαιστινιακό κράτος – ο αξιωματούχος είπε ότι ο παλαιστινιακός λαός δεν έχει αυταπάτες.

«Μετά από τον Αλλάχ, ο παλαιστινιακός λαός εξαρτάται μόνο από τον εαυτό του. Ο παλαιστινιακός λαός δεν θα παραδοθεί ούτε θα εγκαταλείψει τον αγώνα του», είπε.

«Ναι, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Δεν είναι εύκολο να αναγκάσεις το Ισραήλ να υποχωρήσει. Αλλά στο τέλος, θα φτάσουμε στους στόχους μας και θα κερδίσουμε τα δικαιώματά μας.»

