Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ προτείνει την αντικατάσταση του Ιράν με την Ιταλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Πάολο Ζαμπόλι, έθεσε την ιδέα να ζητηθεί από την FIFA, η αντικατάσταση του Ιράν με την Ιταλία στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Έχω προτείνει στον Τραμπ και στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, η Ιταλία να αντικαταστήσει το Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Είμαι Ιταλικής καταγωγής και θα ήταν όνειρο να δω τους Azzurri σε ένα τουρνουά που θα γίνει στις ΗΠΑ. Με τέσσερις τίτλους, έχουν εμπειρία που δικαιολογεί την ένταξή τους», δήλωσε ο Ζαμπόλι στην εφημερίδα.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν επιβεβαίωσε ότι είναι πλήρως προετοιμασμένο για τη συμμετοχή της εθνικής του ομάδας ποδοσφαίρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA του 2026, το οποίο διοργανώνουν οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς.

Ο Ινφαντίνο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν αναμένεται να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον Μάρτιο ότι η ομάδα του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο τουρνουά, ωστόσο αμφισβήτησε το κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να παραστεί επικαλούμενος ζητήματα που σχετίζονται με «την ίδια τους τη ζωή και ασφάλεια», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι τρεις αγώνες του Ιράν για τον όμιλο εναντίον του Βελγίου, της Νέας Ζηλανδίας και της Αιγύπτου είναι προγραμματισμένοι στο Σιάτλ και το Λος Άντζελες.

Η FIFA απέρριψε το αίτημα του Ιράν να μεταφερθούν οι αγώνες στο Μεξικό.

