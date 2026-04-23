Η Αμάλ Χαλίλ είναι μια σεβαστή και γνωστή δημοσιογράφος στον Λίβανο, μεταδίδει το Alzazeera. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου στον Λίβανο το 2024, είχε λάβει άμεσες απειλές από αγνώστους που καλούσαν από έναν ισραηλινό αριθμό τηλεφώνου στο WhatsApp, οι οποίοι της έλεγαν να σταματήσει τις δημοσιογραφικές της δραστηριότητες.

Την ενθάρρυναν να εγκαταλείψει τη χώρα αν ήθελε «να μείνει το κεφάλι της στους ώμους της».

Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων, ο αριθμός των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης που έχουν σκοτωθεί σε αυτόν τον πόλεμο μέχρι στιγμής είναι εννέα, συμπεριλαμβανομένης τη Αμάλ.

Το Ισραήλ «έβαλε στο στόχαστρο» δημοσιογράφους

Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ισχυρίστηκε νωρίτερα ότι το Ισραήλ «καταδίωξε» τις Λιβανέζες δημοσιογράφους Ζεϊνάμπ Φαράτζ και Αμάλ Κχαλίλ, «στοχεύοντας» το σπίτι όπου είχαν καταφύγει μετά από μια πρώτη ισραηλινή επίθεση στο Αλ Τίρι, κατά τη οποία σκοτώθηκαν δύο άτομα.

«Όταν ο Λιβανέζικος Ερυθρός Σταυρός έφτασε για να μεταφέρει τους τραυματίες, ο εχθρός παρεμπόδισε την ανθρωπιστική αποστολή, ρίχνοντας μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης στο ασθενοφόρο και πυροβολώντας το», ανέφερε το υπουργείο σε δήλωσή του.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά), η Φάρατζ διασώθηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. Ωστόσο, έπειτα από λίγες ώρες η Χαλίλ εντοπίστηκε νεκρή στα χαλάσματα. Ο θάνατος της δημοσιογράφου επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα Al Akhbar στην οποία εργαζόταν.

Οι IDF διέψευσαν τις αναφορές ότι εμπόδισαν τους εργαζόμενους έκτακτης ανάγκης να φθάσουν στο σημείο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τα αεροπορικά πλήγματα στην τοποθεσία, υποστηρίζοντας πως επλήγησαν οχήματα και ένα «κτίριο στο οποίο κατέφυγαν τρομοκράτες». Διέψευσαν τις αναφορές ότι εμπόδισαν ασθενοφόρα με διασώστες να φθάσουν στο σημείο και ότι έβαλαν στο στόχαστρο δημοσιογράφους.

Σαλάμ: «Απόδοση ευθυνών»

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, καταδίκασε τη δολοφονία της δημοσιογράφου Αμάλ Χαλίλ, χαρακτηρίζοντας τη στοχοποίησή της και την παρεμπόδιση των διασωστών να την προσεγγίσουν ως «κατάφωρο έγκλημα πολέμου».

«Η στοχοποίηση επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης στον Νότο από το Ισραήλ, ενώ εκτελούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται ως μια σειρά μεμονωμένων περιστατικών. Αντίθετα, έχει λάβει ένα συγκεκριμένο μοτίβο - ένα μοτίβο που καταδικάζουμε και απορρίπτουμε, όπως ακριβώς καταδικάζεται και απορρίπτεται από όλους τους διεθνείς νόμους και κανόνες», δήλωσε ο Σαλάμ στο X.

«Ο Λίβανος δεν θα φεισθεί προσπαθειών για τη δίωξη αυτών των εγκλημάτων ενώπιον των αρμόδιων διεθνών δικαστηρίων».

إن استهداف الصحافيين، وعرقلة وصول الفرق الإغاثية اليهم، بل واستهداف مواقعهم مجدداً بعد وصول هذه الفرق، يشكّل جرائم حرب موصوفة.

لم يعد استهداف اسرائيل للإعلاميين في الجنوب أثناء قيامهم بعملهم المهني حوادث منفردة، بل صار نهجاً مثبتا ندينه ونرفضه، كما تدينه وترفضه كل القوانين… — Nawaf Salam نواف سلام (@nawafsalam) April 22, 2026

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου καταδίκασε τις ενέργειες του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις «απαράδεκτες», κάνοντας λό9γο για «απάνθρωπη επιθετικότητα».

Ο υπουργός Πληροφοριών, Πολ Μόρκος, δήλωσε ότι πρόκειται για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάλεσαν την κυβέρνηση του Λιβάνου να προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης και να παραπέμψει τις ισραηλινές παραβιάσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Δείτε όλες τις εξελίξεις ατη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

