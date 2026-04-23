Ρωσική αεροπορική επίθεση νωρίς την Πέμπτη προκάλεσε μια σειρά από πυρκαγιές σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Ολεξάντρ Γκάνζα, γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι πέντε άτομα νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων κοριτσιών ηλικίας 9 και 14 ετών.

Φωτογραφίες που ανάρτησε στο διαδίκτυο ο κυβερνήτης έδειχναν πολλά διαμερίσματα να φλέγονται και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να χρησιμοποιούν επεκτάσιμες σκάλες με κουβά για να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο.

Ο Γκάντζα είπε ότι πυρκαγιά ξέσπασε επίσης σε ένα κατάστημα και σε πολλά αυτοκίνητα.

Dnipro right now ‼️ russian drone struck an apartment building in the middle of the night. pic.twitter.com/REYdk8fSjY — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) April 22, 2026

Πηγή: skai.gr

