Ρωσική επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Ντνίπρο, επτά τραυματίες - Δείτε βίντεο

Ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Γκάνζα, γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι πέντε άτομα νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων κοριτσιών ηλικίας 9 και 14 ετών

Ντνίπρο

Ρωσική αεροπορική επίθεση νωρίς την Πέμπτη προκάλεσε μια σειρά από πυρκαγιές σε μια πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Ο Ολεξάντρ Γκάνζα, γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι πέντε άτομα νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων κοριτσιών ηλικίας 9 και 14 ετών.

Ντνίπρο

Φωτογραφίες που ανάρτησε στο διαδίκτυο ο κυβερνήτης έδειχναν πολλά διαμερίσματα να φλέγονται και τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης να χρησιμοποιούν επεκτάσιμες σκάλες με κουβά για να θέσουν τις φλόγες υπό έλεγχο.

Ο Γκάντζα είπε ότι πυρκαγιά ξέσπασε επίσης σε ένα κατάστημα και σε πολλά αυτοκίνητα.

TAGS: Ουκρανία Ντνίπρο ρωσική επίθεση
