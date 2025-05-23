Οι ψευδείς ισχυρισμοί του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη ότι η πλειοψηφία των μαύρων της Νότιας Αφρικής προσπαθεί να εξαφανίσει τους λευκούς Αφρικανούς έχουν αναστατώσει την αφρικανική χώρα, προκαλώντας εκ νέου συζητήσεις για το φυλετικό, με τρόπο που είχαμε να συναντήσουμε από το τέλος του απαρτχάιντ.

Οι «γεννημένοι ελεύθεροι», οι νέοι που ενηλικιώθηκαν μετά τις πρώτες ελεύθερες εκλογές της χώρας το 1994 και τους υποσχέθηκε ένα λαμπρό μέλλον σε μια νέα Νότια Αφρική, αναφέρθηκαν σε άβολες συζητήσεις με φίλους και συναδέλφους και ρατσιστικές εντάσεις που ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστες στη γενιά τους.

Λευκοί Νοτιοαφρικανοί εξέφρασαν τον από καιρό καταπιεσμένο θυμό τους για την αποτυχία του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου να τηρήσει τις υποσχέσεις του για μια ισότιμη, μη φυλετική κοινωνία.

Η Νότια Αφρική είναι η πιο άνιση κοινωνία στον κόσμο, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Αμαυρώνεται από τεράστιες οικονομικές ανισότητες και άνιση πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και στην εκπαίδευση. Πολλές γειτονιές εξακολουθούν να είναι διαχωρισμένες ανά φυλή. Το βίαιο έγκλημα παραμένει μάστιγα.

Μια μέρα μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Τραμπ και του Νοτιοαφρικανού προέδρου Cyril Ramaphosa, οι αβάσιμοι ισχυρισμοί του Αμερικανού προέδρου για «γενοκτονία» κατά των λευκών αγροτών κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη συζήτηση σε όλη τη χώρα.

Κάποια μέσα επικρότησαν τον Ραμαφόσα που παρέμεινε ήρεμος: «Δεν τον έπιασε... Ζελένσκι», έγραψε η Daily Maverick, αναφερόμενη στην επίμαχη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Φεβρουάριο. «Ο Τραμπ ανάγκασε τη Νότια Αφρική να αντιμετωπίσει τη μάστιγα του εγκλήματός μας», έγραφε ένα άρθρο στο News24.

Ο Ραμαφόσα ήλπιζε ότι η επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον θα επαναφέρει τις σχέσεις σε μια εποχή που η Νότια Αφρική έχει περικόψει τις δαπάνες και επιβαρύνεται από το χρέος. Ο υπουργός Οικονομικών Enoch Godongwana δήλωσε την Τετάρτη ότι η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,4% φέτος, μειωμένος κατά μισή μονάδα από τις προβλέψεις του Μαρτίου.

Μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθούσε. Αλλά δεν ήταν η κύρια προτεραιότητα του Τραμπ την Τετάρτη, καθώς οδήγησε τη συζήτηση στους Λευκούς Αφρικανούς. «Χιλιάδες» υπέβαλαν αίτηση για καθεστώς πρόσφυγα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Τραμπ, ένας ισχυρισμός που ήταν δύσκολο να επαληθευτεί.

Μια πρώτη ομάδα περίπου 50 Λευκών Νοτιοαφρικανών έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Οι δολοφονίες σε αγρότες στη Νότια Αφρική είναι μια βαρβαρότητα», δήλωσε ο John Endres, διευθύνων σύμβουλος του Νοτιοαφρικανικού Ινστιτούτου Φυλετικών Σχέσεων ή IRR. «Αυτά τα εγκλήματα χαρακτηρίζονται από παράλογη βία, που απευθύνεται σε ευάλωτα άτομα όπως ηλικιωμένους αγρότες και τις οικογένειές τους». Ωστόσο, είπε, «είναι ανακριβές να προσδιορίζονται οι λευκοί αγρότες ως τα μόνα θύματα αυτών των εγκλημάτων».

Το 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του IRR, 49 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε φάρμες, μερικοί από αυτούς μαύροι. Σε εθνικό επίπεδο, σημειώθηκαν 27.621 δολοφονίες εκείνο το έτος. περίπου το 80% των θυμάτων ήταν «φτωχοί, ή άνεργοι νέοι μαύροι άνδρες», είπε ο Endres.

Σε έναν πληθυσμό άνω των 60 εκατομμυρίων ανθρώπων, περίπου 4,6 εκατομμύρια είναι Λευκοί, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή της Νότιας Αφρικής που πραγματοποιήθηκε το 2022. Περίπου 2,7 εκατομμύρια μιλούσαν τα Αφρικάανς ως την πρώτη τους γλώσσα.

Ο Tshepo Madlingozi, αξιωματούχος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νότιας Αφρικής, δήλωσε ότι η χώρα παραμένει διασπασμένη σε φυλετικές γραμμές και δεν έχει ακόμη αντιμετωπίσει πλήρως την οδυνηρή ιστορία της. «Αυτό δείχνει πραγματικά ότι έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε για την οικοδόμηση ενός έθνους», είπε ο Madlingozi.

