Νορβηγία: Σε επιφυλακή ο βασικός προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης μετά τις καταστροφές στον Nord Stream

Μέτρα προστασίας των ενεργειακών υποδομών της λαμβάνει η Νορβηγία, βασικός «αιμοδότης» της Ευρώπης με φυσικό αέριο, μετά τις καταστροφές στους αγωγούς του Nord Stream, που όλοι αποδίδουν σε σαμποτάζ, και δη σε «ρωσικό δάκτυλο».

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε στο πρακτορείο NTB ότι δεν διαπιστώνει ότι υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος για τις υπεράκτιες υποδομές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μετά τις εκρήξεις στην Βαλτική και δεν έχει ζητήσει την συνδρομή του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η Νορβηγία θα ενισχύσει την ασφάλεια γύρω από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, τους τερματικούς σταθμούς και τις εγκαταστάσεις επί της νορβηγικής υφαλοκρηπίδας.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να λάβει μέτρα για να ενισχύσει την ασφάλεια των υποδομών, των τερματικών σταθμών και των εγκαταστάσεων επί της νορβηγικής υφαλοκρηπίδας», δηλώνει ο νορβηγός υπουργός Ενέργειας Τέργε Αασλαντ σε χθεσινοβραδινή του ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τις «μυστηριώδεις» διαρροές που ακολούθησαν έκρηξη στους αγωγούς Nord Stream 1 και Nord Stream 2 και στον πρόσφατο εντοπισμό πτήσεων drone που αναφέρθηκαν από πετρελαϊκές εταιρείες γύρω από τις πλατφόρμες τους στα νορβηγικά χωρικά ύδατα.

Η Νορβηγία, ως βασικός προμηθευτής φυσικού αερίου της Ευρώπης στην θέση της Ρωσίας, ως συνέπεια του πολέμου στην Ουκρανία, συνδέεται με την ευρωπαϊκή ήπειρο με ένα εκτεταμένο δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου, το οποίο οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι ευάλωτο σε σαμποτάζ.

Το Όσλο σχεδιάζει να διατηρήσει τα υφιστάμενα υψηλά επίπεδα παραγωγής στο φυσικό αέριο μέχρι το τέλος της δεκαετίας, καθώς η Ευρώπη τερματίζει τις ρωσικές εισαγωγές μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η παραγωγή της Νορβηγίας αναμένεται να φτάσει τα 122 δισ. κυβικά μέτρα αυτό το έτος, σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, σημειώνοντας αύξηση 8% από το 2021 και πιθανώς να ξεπεράσει το τελευταίο ρεκόρ πριν από πέντε χρόνια.

Εντοπίστηκαν drones

Η Αρχή Πετρελαϊκής Ασφαλείας της Νορβηγίας ζήτησε «αυξημένη επιφυλακή εκ μέρους των διαχειριστών και των πλοιοκτητών επί της υφαλοκρηπίδας», έπειτα από τον εντοπισμό drones που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα ή επίθεση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ επισημαίνει ότι «όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι αυτές οι διαρροές είναι αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας. Θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε έρευνα με στόχο την πλήρη σαφήνεια σχετικά με το τι συνέβη και γιατί, και θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα για να αυξήσουμε την ανθεκτικότητά μας στην ενεργειακή ασφάλεια».

Damage to Nord Stream 1 & 2 are not a coincidence and affect us all.



All available information indicates leaks are the result of a deliberate act.



Deliberate disruption of European energy infrastructure is utterly unacceptable and will be met with a robust and united response. https://t.co/p32qR8TzOb