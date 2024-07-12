Νιγηρία: Τουλάχιστον 21 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από κατάρρευση σχολείου

Τουλάχιστον 21 μαθητές σκοτώθηκαν και περίπου 70 τραυματίστηκαν εξαιτίας της κατάρρευσης σχολείου νωρίτερα σήμερα στην κεντρική Νιγηρία, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το σχολείο στην πόλη Τζος, πρωτεύουσα της πολιτείας του Οροπεδίου, κατέρρευσε την ώρα που οι μαθητές έδιναν εξετάσεις.

Δημοσιογράφος του AFP που βρέθηκε στο σημείο, περιέγραψε δραματικές σκηνές: εγκλωβισμένοι στα χαλάσματα καλούσαν απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ γονείς αναζητούσαν τα παιδιά τους.

Οι αρχές έχουν διατάξει έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της κατάρρευσης, η οποία σημειώθηκε ύστερα από τρεις ημέρες ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Καταρρεύσεις κτιρίων σημειώνονται συχνά στην πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής, με τις νιγηριανές αρχές να τις αποδίδουν κυρίως σε πολεοδομικές αυθαιρεσίες και κακοτεχνίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

