Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τέσσερις πλατφόρμες πορνογραφικού περιεχομένου απέτυχαν να αποτρέψουν την πρόσβαση παιδιών σε πορνογραφικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, κατά παράβαση των ψηφιακών κανόνων της ΕΕ.

Τα προκαταρκτικά πορίσματα για τις πλατφόρμες Pornhub, Stripchat, XNXX και XVideos αναφέρει ότι δεν κατάφεραν να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους για τους ανηλίκους, όπως απαιτεί ο Νόμος για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) της ΕΕ.

Η Κομισιόν σημειώνει ειδικότερα ότι το να ζητείται από τους χρήστες να δηλώνουν μόνοι τους την ηλικία τους δεν αρκεί ώστε να εμποδιστεί η πρόσβαση παιδιών σε πορνογραφικό περιεχόμενο.

«Παρότι αναφέρουν στους όρους χρήσης ότι οι υπηρεσίες τους προορίζονται αποκλειστικά για ενήλικες, και οι τέσσερις πλατφόρμες επιτρέπουν σε ανηλίκους να αποκτούν πρόσβαση απλώς με ένα κλικ που επιβεβαιώνει ότι είναι άνω των 18», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα εν λόγω πορίσματα εκδόθηκαν ταχύτατα δεδομένου η έρευνα ξεκίνησε μόλις τον Μάιο του 2025. Οι πλατφόρμες έχουν πλέον το δικαίωμα να αποκτήσουν πρόσβαση στα στοιχεία της Κομισιόν και να παρουσιάσουν την υπεράσπισή τους. Αν επιβεβαιωθεί η θέση της Κομισιόν, οι εταιρείες κινδυνεύουν με πρόστιμα έως και 6% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών τους.

Η Stripchat αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ οι Pornhub, XNXX και XVideos δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του Politico να τοποθετηθούν επί του θέματος.

Τα πορίσματα δημοσιοποιήθηκαν τη στιγμή που η ΕΕ δοκιμάζει πιλοτικά, σε έξι χώρες, ένα ψηφιακό πορτοφόλι επαλήθευσης ηλικίας, το οποίο θα μπορούσε να επιτρέπει στους χρήστες να αποδεικνύουν ότι είναι άνω των 18 χωρίς να αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα.

Ανώτερος αξιωματούχος της Κομισιόν δήλωσε ότι αυτή η λύση «είναι η καλύτερη μέθοδος επαλήθευσης ηλικίας με τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία της ιδιωτικότητας» που είναι σήμερα διαθέσιμη, εν μέρει επειδή δεν παρακολουθεί τους χρήστες από πλατφόρμα σε πλατφόρμα - αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Επιτροπή θα αποδεχόταν την εφαρμογή της συγκεκριμένης λύσης ως τρόπου αντιμετώπισης των ανησυχιών της. Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε πάντως ότι και άλλες λύσεις θα μπορούσαν επίσης να γίνουν αποδεκτές.

Η Pornhub συμμετέχει ήδη στο πιλοτικό πρόγραμμα, ανέφερε δεύτερος αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας προηγούμενο σχετικό ρεπορτάζ του Politico.

Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο οι τέσσερις πλατφόρμες αξιολογούν τους κινδύνους στις εκθέσεις που υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο. Όπως ανέφερε, «έδωσαν δυσανάλογη έμφαση στις ανησυχίες που σχετίζονται με τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, όπως η ζημία στη φήμη τους, αντί να εστιάσουν στους κοινωνικούς κινδύνους για τους ανηλίκους».

Η Επιτροπή έχει επιβάλει μέχρι σήμερα μόνο ένα πρόστιμο στο πλαίσιο του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, κατά της πλατφόρμας X του Έλον Μασκ. Ορισμένες άλλες πλατφόρμες, όπως η AliExpress, έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τη διόρθωση προβλημάτων που είχε εντοπίσει η Επιτροπή.



Πηγή: skai.gr

