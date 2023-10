Νεκρός από ισραηλινά πυρά ο διοικητής των μονάδων της Χαμάς στη Χαν Γιούνις Κόσμος 10:05, 15.10.2023 linkedin

Άλλοι τρομοκράτες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ σκοτώθηκαν επίσης, σύμφωνα με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις