Έγιναν... καπνός. Χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο SUV μασκοφόροι στην Αριζόνα εφόρμησαν σαν... ταύροι σε υαλοπωλείο την πόρτα ενός καταστήματος με είδη καπνιστού κλέβοντας ακριβά ηλεκτρονικά τσιγάρα πριν διαφύγουν από το σημείο.

SMOKIN’ BANDITS: Masked suspects in Arizona rammed a stolen SUV through a smoke shop’s front door, stealing high-end vapes before fleeing the scene. The owner is offering a $30,000 reward for any information leading to their arrest. pic.twitter.com/qw026mpfbf November 3, 2025

Στο βίντεο που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας οι διαρρήκτες ενεργούν γρήγορα αλλά ψύχραιμα.

Ο ιδιοκτήτης προσφέρει αμοιβή 30.000 δολαρίων (26.000 ευρώ) για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψή των διαρρηκτών.

Πηγή: skai.gr

