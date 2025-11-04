Λογαριασμός
Έγιναν... καπνός: Διαρρήκτες εφόρμησαν με κλεμμένο SUV σε κατάστημα με είδη καπνιστού - Δείτε βίντεο

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος προσφέρει αμοιβή 30.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψή των δραστών 

Διάρρηξη Αριζόνα

Έγιναν... καπνός. Χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο SUV μασκοφόροι στην Αριζόνα εφόρμησαν σαν... ταύροι σε υαλοπωλείο την πόρτα ενός καταστήματος με είδη καπνιστού κλέβοντας ακριβά ηλεκτρονικά τσιγάρα πριν διαφύγουν από το σημείο. 

Στο βίντεο που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας οι διαρρήκτες ενεργούν γρήγορα αλλά ψύχραιμα. 

Ο ιδιοκτήτης προσφέρει αμοιβή 30.000 δολαρίων (26.000 ευρώ) για οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψή των διαρρηκτών. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΗΠΑ Αριζόνα διαρρήκτες
