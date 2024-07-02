Το Εθνικό Μέτωπο αποφάσισε να καρατομήσει την υποψήφιά του Ludivine Daoudi αφότου εμφανίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία της με ναζιστικό πηλήκιο, αναφέρει το France Bleu Normandie.

Η Daoudi, ήταν υποψήφια του RN για την 1η εκλογική περιφέρεια του Calvados.

Η υποψήφια του Εθνικού Μετώπου έχει φωτογραφηθεί με πηλήκιο αξιωματικού της Λουφτβάφε, της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, την περίοδο του Χίτλερ, ενώ στο πηλήκιο διακρίνεται η σβάστικα.

Η Μαρίν Λεπέν θέλει να αποτινάξει κάθε σχέση με το ναζιστικό παρελθόν του κόμματός της, και γι' αυτό τον λόγο κρατά και αποστάσεις από τη γερμανική Εναλλακτική για τη Γερμανία.

🇫🇷 FLASH | Ludivine Daoudi, candidate du RN dans le Calvados, avait posé avec une casquette de la Luftwaffe (armée de l'air nazie), une croix gammée vissée sur le front. (Libération) pic.twitter.com/JdPXaMNS6N — AlertesInfos (@AlertesInfos) July 2, 2024

Πηγή: skai.gr

