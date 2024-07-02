Λογαριασμός
Το Εθνικό Μέτωπο καρατόμησε υποψήφιά του μετά τη φωτογραφία της με ναζιστικό πηλήκιο - Δείτε φωτό

Στο πηλήκιο της υποψήφιας του Εθνικού Μετώπου διακρίνεται η σβάστικα - Η Μαρίν Λεπέν θέλει να αποτινάξει κάθε σχέση με το ναζιστικό παρελθόν του κόμματός της 

Το Εθνικό Μέτωπο αποφάσισε να καρατομήσει την υποψήφιά του Ludivine Daoudi αφότου εμφανίστηκε στα κοινωνικά δίκτυα μια φωτογραφία της με ναζιστικό πηλήκιο, αναφέρει το France Bleu Normandie.

Η Daoudi, ήταν υποψήφια του RN για την 1η εκλογική περιφέρεια του Calvados. 

Η υποψήφια του Εθνικού Μετώπου έχει φωτογραφηθεί με πηλήκιο αξιωματικού της Λουφτβάφε, της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, την περίοδο του Χίτλερ, ενώ στο πηλήκιο διακρίνεται η σβάστικα. 

Η Μαρίν Λεπέν θέλει να αποτινάξει κάθε σχέση με το ναζιστικό παρελθόν του κόμματός της, και γι' αυτό τον λόγο κρατά και αποστάσεις από τη γερμανική Εναλλακτική για τη Γερμανία. 

Πηγή: skai.gr

