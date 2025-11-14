Δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία είναι οι ψηφοφόροι σε όλο τον δυτικό κόσμο οι οποίοι ανησυχούν ότι τα εξτρεμιστικά κόμματα, οι ψευδείς ειδήσεις και η διαφθορά θα υπονομεύσουν τις εκλογές.

Μια μεγάλη δημοσκόπηση της Ipsos σε σχεδόν 10.000 ψηφοφόρους σε εννέα χώρες -επτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συν το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ- η οποία δόθηκε στο Politico διαπίστωσε ότι περίπου οι μισοί ψηφοφόροι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι με το πώς λειτουργεί η δημοκρατία στις μέρες μας.

Με εξαίρεση τη Σουηδία, όπου οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η δημοκρατική πολιτική λειτουργεί καλά, η σαφής πλειοψηφία ανησυχεί για τους κινδύνους για τα συστήματα αυτοδιοίκησης τα επόμενα πέντε χρόνια.

«Υπάρχει εκτεταμένη ανησυχία για τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία, με τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι δεν εκπροσωπούνται, ιδιαίτερα από τις εθνικές τους κυβερνήσεις», δήλωσε στο Politico ο Γκίντεον Σκίνερ, ανώτερος διευθυντής πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ipsos. «[Υπάρχουν] ιδιαίτερες ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των ψευδών ειδήσεων, της παραπληροφόρησης, της έλλειψης λογοδοσίας για τους πολιτικούς και του εξτρεμισμού. Στις περισσότερες χώρες υπάρχει η επιθυμία για ριζική αλλαγή».

Η έρευνα πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι η δημοκρατία σε ολόκληρη τη Δύση απειλείται. Η ανισότητα πλούτου σε όλο τον κόσμο οδηγεί στην υποστήριξη εξτρεμιστικών κομμάτων, υπονομεύοντας τον διάλογο και προετοιμάζοντας το έδαφος για αυταρχισμό, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση για την G20.

Για τη νέα δημοσκόπηση, η Ipsos ρωτήθηκαν περισσότεροι από 9.800 ψηφοφόρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Σουηδία, την Κροατία, την Ολλανδία και την Πολωνία μεταξύ 12 και 29 Σεπτεμβρίου. Διαπιστώθηκε ότι κατά μέσο όρο το 45% των ερωτηθέντων και στις εννέα χώρες που εξετάστηκαν ήταν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που λειτουργεί η δημοκρατία, δήλωσε ο Σκίνερ.

Οι ψηφοφόροι που αυτοπροσδιορίζονταν ως πολιτικά άκρα —τόσο στην άκρα αριστερά όσο και στην άκρα δεξιά— ήταν πιο πιθανό να πουν ότι η δημοκρατία αποτυγχάνει.

Στη Γαλλία και την Ολλανδία, τα επίπεδα ικανοποίησης έχουν μειωθεί τον τελευταίο χρόνο λόγω της πολιτικής αναταραχής. Η γαλλική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα καταρρεύσει εν μέσω μιας συνεχιζόμενης κρίσης για τον εθνικό προϋπολογισμό, ενώ ο ολλανδικός συνασπισμός κατέρρευσε νωρίτερα φέτος με αποτέλεσμα να διεξαχθούν εκλογές τον Οκτώβριο.

Σε καμία από τις εννέα χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα δεν πιστεύει η πλειοψηφία των ψηφοφόρων ότι η εθνική τους κυβέρνηση εκπροσωπούσε καλά τις απόψεις τους. Οι ψηφοφόροι στην Κροατία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι λιγότερο πιθανό να συμφωνήσουν ότι οι κυβερνήσεις τους τους εκπροσωπούσαν αποτελεσματικά, με μόλις 23% να το δηλώνουν και στις δύο περιπτώσεις.

Σε κάθε χώρα που συμμετείχε στην έρευνα, εκτός από την Πολωνία — η οποία κατέγραψε υψηλή προσέλευση στις προεδρικές εκλογές φέτος — περισσότεροι ψηφοφόροι δήλωσαν ότι ο τρόπος λειτουργίας της δημοκρατίας είχε επιδεινωθεί τα τελευταία πέντε χρόνια από ό,τι δήλωσαν ότι είχε βελτιωθεί. Στις ΗΠΑ, το 61% των ψηφοφόρων πίστευε ότι η κατάσταση της δημοκρατίας είχε επιδεινωθεί από το 2020.

Οι ψηφοφόροι στη Γαλλία (86%) και την Ισπανία (80%) ανησυχούν περισσότερο για το τι θα σημάνουν τα επόμενα πέντε χρόνια για τα δημοκρατικά τους συστήματα. Οι ερωτηθέντες προσδιόρισαν τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη δημοκρατία ως την παραπληροφόρηση, τη διαφθορά, την έλλειψη λογοδοσίας για τους πολιτικούς και την άνοδο της εξτρεμιστικής πολιτικής.

Γενικά, οι περισσότεροι ερωτηθέντες εξακολουθούν να υποστηρίζουν σθεναρά τα δημοκρατικά ιδανικά, αν και στην Κροατία περισσότεροι από τους μισούς (51%) δήλωσαν ότι η διατήρηση της δημοκρατίας άξιζε τον κόπο μόνο εάν προσέφερε καλή ποιότητα ζωής.

Η Ipsos διαπίστωσε ότι οι ερωτηθέντες υποστήριξαν πως πρέπει να υπάρξει δράση για την προστασία της δημοκρατίας, ιδίως τους νόμους και την επιβολή τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προστασία της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων, την καλύτερη πολιτική αγωγή στα σχολεία και τους κανονισμούς κατά των ψευδών ειδήσεων και της ρητορικής μίσους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.