Το Facebook του Τζο Νοβάκ έστειλε ειδοποίηση πέρυσι για ένα φιλικό μήνυμα από μια άγνωστη. Ούτε που μπορούσε να φανταστεί ότι ήταν η αρχή μιας περιπέτειας που θα του κατέστρεφε τη ζωή.

Ήταν Οκτώβριος 2024, τρεις μήνες αφότου ο Νοβάκ είχε δημοσιεύσει μια ανάρτηση σχετικά με την έλλειψη ασφαλών επιλογών fast food για τον γιο του, που πάσχει από κοιλιοκάκη. Η ανάρτηση είχε λάβει μερικά likes και σχόλια από φίλους του.

Στη συνέχεια, μια απάντηση στην ανάρτησή του εμφανίστηκε στα εισερχόμενά του: «Δεν σε γνωρίζω, είσαι προτεινόμενος φίλος στο FB... οπότε σε πρόσθεσα, ελπίζω να μην σε ενοχλώ» έγραφε. «... Βρήκα την ανάρτησή σου για τον γιο σου πολύ συγκινητική. Ίσως μπορούμε να συνδεθούμε;»

Τα μηνύματα φαίνονταν ακίνδυνα. Το προφίλ της αποστολέα έδειχνε μια λεπτή ξανθιά γυναίκα με το όνομα Ailis Danner. Περιέγραφε τον εαυτό της ως σχεδιάστρια μόδας που εργαζόταν στη Madison Avenue, στην καρδιά της πολυτελούς αγοραστικής περιοχής της Νέας Υόρκης.

Οι δύο τους ξεκίνησαν ανταλλαγή μηνυμάτων, η οποία -με δική της πρόταση- μεταφέρθηκε από το Messenger στο WhatsApp, όπου η συνομιλία τους έγινε σταδιακά πιο προσωπική.

Ο Νοβάκ είχε χάσει τη δουλειά του ως αντιπρόεδρος σε εταιρεία τηλεμάρκετινγκ μήνες πριν και βρισκόταν εν μέσω διαδικασίας διαζυγίου και μιας διαμάχης για την επιμέλεια των δύο παιδιών του. Εκείνη τού μιλούσε για τα συχνά ταξίδια της ως σχεδιάστρια μόδας που δραστηριοποιείται σε δύο ηπείρους. Όπως και εκείνος, είχε χωρίσει. Είπε ότι είχε χάσει ένα παιδί σε αποβολή και θαύμαζε την αφοσίωσή του στα παιδιά του.

Μέχρι τον Φεβρουάριο, είχαν ξεκινήσει σχέση εξ αποστάσεως. Αλλά αυτό που έδειχνε να είναι κεραυνοβόλος έρωτας αποδείχθηκε απάτη με σκοπό να παρασύρουν τον Νοβάκ σε μια ψεύτικη επένδυση σε κρυπτονομίσματα. Μέχρι τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, είχε στείλει 280.000 δολάρια -σχεδόν όλες τις οικονομίες του- σε μια επενδυτική πλατφόρμα που εκείνη του σύστησε. Η γυναίκα, μαζί με το προφίλ της στο Facebook, εξαφανίστηκε λίγο αργότερα.

«Έχασα τα πάντα. Έχασα το μέλλον των παιδιών μου. Έχασα το δικό μου μέλλον» είπε ο 52χρονος Νοβάκ που ζει στο Wallington του Νιου Τζέρσι.

Η εμπειρία του Νοβάκ αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης διαδικτυακής απάτης γνωστής ως «pig-butchering» (σ.σ. πάχυνση χοίρου πριν από τη σφαγή), η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, έχει αποσπάσει δισεκατομμύρια δολάρια από θύματα στις ΗΠΑ μέσω ψεύτικων επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα.

Η απάτη συχνά ξεκινά με αθώα μηνύματα από έναν απατεώνα που παριστάνει ρομαντικό ενδιαφέρον για να κερδίσει την εμπιστοσύνη. Καθώς η σχέση «αναπτύσσεται», οι απατεώνες εισάγουν την ιδέα επένδυσης σε κρυπτονομίσματα, προβάλλοντας εικόνες πλούτου και οικονομικής επιτυχίας. Οι ειδικοί τη συγκρίνουν με την «πάχυνση ενός χοίρου πριν από τη σφαγή».

Η «Ailis» επιδείκνυε εικόνες πολυτελούς ζωής με κόκκινες Ferrari, πολυτελείς διακοπές και θέσεις στην πρώτη σειρά σε επιδείξεις μόδας. Έστελνε στον Νοβάκ παιχνιδιάρικα φωνητικά μηνύματα στο WhatsApp για το πώς να προφέρει το όνομά της και μοιραζόταν βίντεο ενός χαριτωμένου χνουδωτού σκύλου με το όνομα Lucky. Άλλες φορές, τα βίντεο παρουσίαζαν πιο καθημερινές στιγμές, όπως χιόνια πάνω από το Μανχάταν ή τον ήχο των βημάτων της καθώς διασχίζει το χάος της πόλης.

Η «Ailis Danner» είπε στον Νοβάκ ότι ζει στο Κουίνς, αλλά το CNN όταν αναζήτησε αυτό το όνομα στην περιοχή της Νέας Υόρκης δεν βρήκε κανένα αποτέλεσμα. Κανένα όνομα δεν ταυτοποιήθηκε με τον αριθμό WhatsApp που χρησιμοποιούσε η «Ailis» για να επικοινωνεί μαζί του.

Η έρευνα για τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έστελνε στον Νοβάκ οδήγησε στο Instagram μιας lifestyle influencer με βάση τη Νέα Υόρκη και διαφορετικό όνομα. Η γυναίκα αυτή δεν απάντησε στις επανειλημμένες αιτήσεις του CNN για σχόλιο.

Κοινά ενδιαφέροντα που τους έφεραν κοντά

Ο Νοβάκ είπε ότι πάντα ήταν επιφυλακτικός και εσωστρεφής. Στο λύκειο είχε ψηφιστεί ως ο πιο ήσυχος της τάξης του.

Ως ο μεγαλύτερος από δύο αδέλφια, ήταν ο συνετός και έξυπνος αδελφός για τον οποίο κανείς δεν ανησυχούσε. Απέκτησε πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Rutgers, παντρεύτηκε στα 25 του, και αργότερα παντρεύτηκε ξανά για πάνω από μια δεκαετία πριν το διαζύγιο της προηγούμενης χρονιάς.

Ως πρώην στέλεχος που επέβλεπε ομάδα περίπου 20 ατόμων, απολύθηκε το 2023. Εργαζόταν στην εταιρεία σχεδόν τρεις δεκαετίες και βρισκόταν σε ευάλωτη θέση μετά την απώλεια της δουλειάς του και την κατάρρευση του γάμου του.

Η «Ailis» τού είπε ότι ήταν μετανάστρια από τη Γερμανία που προσπαθούσε να βρει τη θέση της στον λαμπερό κόσμο της μόδας.

«Μοιραζόμασταν τέτοιες εμπειρίες. Ένιωσα ότι με καταλάβαινε» είπε ο Νοβάκ.

Η «Ailis» έδειχνε το ενδιαφέρον της με τρόπο που -όπως λέει- κανείς δεν του είχε δείξει ποτέ. Κάποιες μέρες, ο Νοβάκ συνόδευε τη μητέρα του στα ραντεβού της με γιατρούς και λάμβανε μηνύματα από την «Ailis» που τον ρωτούσαν πώς πήγε η επίσκεψη. Η νέα του φίλη τού είπε ότι, όπως κι εκείνος, της άρεσαν η πεζοπορία, το γκολφ και η ύπαιθρος. Σε μία από τις διαδικτυακές συνομιλίες τους, ανέφερε ότι αγαπούσε τη λίμνη Τζορτζ, έναν αγαπημένο κατασκηνωτικό προορισμό για τον Νοβάκ και τα παιδιά του στη βόρεια Νέα Υόρκη. Εκείνος λέει ότι δεν είχε αναφέρει ποτέ στα κοινωνικά δίκτυα ότι πηγαίνει εκεί.

«Ποτέ δεν είχα αναφέρει τη λίμνη Τζορτζ πριν από αυτό. Δεν ξέρω πώς έκανε αυτή τη σύνδεση», είπε.

Και δεν ήταν η μόνη «σύμπτωση».

Η «Ailis» είπε επίσης ότι ήταν επενδύτρια σε μια εταιρεία ιατρικών συσκευών -μια εταιρεία που είχε γραφείο ακριβώς δίπλα στο πρώην γραφείο του Νοβάκ. Ακόμη και το γεγονός ότι ζούσαν σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας του φαινόταν τότε σαν πεπρωμένο.

«Εκείνη την εποχή έλεγα 'άλλο ένα κοινό στοιχείο'» είπε ο Νοβάκ στο CNN. «Και τώρα, το μόνο που σκέφτομαι είναι 'είσαι ηλίθιος'».

Κοιτώντας πίσω, λέει ότι πλέον βλέπει «κόκκινες σημαίες» που τότε αγνόησε. Για παράδειγμα, η «Ailis» προτιμούσε να στέλνει γραπτά μηνύματα ή σύντομα φωνητικά σημειώματα, με βαριά προφορά, αντί να εμφανίζεται στην κάμερα.

Υπήρχε, όμως, μια περίεργη εξαίρεση. Στις πρώτες μέρες της επικοινωνίας τους, είχαν μια 15λεπτη βιντεοκλήση μέσω WhatsApp.

Ο Νοβάκ θυμάται να βλέπει κάποιον να κάθεται στην άκρη ενός μεγάλου τραπεζιού σε μια αίθουσα συνεδριάσεων. Το πρόσωπο του ατόμου ήταν θολό, αλλά έμοιαζε να έχει παρόμοια δομή οστών με την «Ailis», είπε. Το άτομο καθόταν ανάμεσα σε βιβλιοθήκες και στο φόντο υπήρχαν κουρτίνες που κάλυπταν κάτι που φαινόταν σαν σκοτεινό παράθυρο. Όμως ήταν περίπου 3 το μεσημέρι στο Νιου Τζέρσεϊ -ίδια ζώνη ώρας με τη Νέα Υόρκη- και ο ήλιος ακόμη έλαμπε.

«Τώρα βλέπω σημάδια που τότε αγνόησα» λέει ο Νόβακ.

Ενώ ήταν άνεργος, είπε στην «Ailis» ότι χρειαζόταν επενδυτικές ευκαιρίες για να εξασφαλίσει το μέλλον των δύο παιδιών του, ηλικίας 13 και 15 ετών. «Της είπα 'πρέπει να κάνω κάτι με αυτά τα χρήματα, γιατί πρέπει να μπορώ να ζήσω. Πρέπει να μπορώ να μαζέψω χρήματα για το λύκειο και το πανεπιστήμιο των παιδιών μου'».

Η «Ailis» συνέστησε τα κρυπτονομίσματα ως μια σταθερή πηγή παθητικού εισοδήματος και τού εξήγησε πώς να μεταφέρει τα χρήματα από τον τραπεζικό του λογαριασμό σε ένα ψηφιακό πορτοφόλι κρυπτονομισμάτων και στη συνέχεια να το συνδέσει με αυτό που περιέγραψε ως μια επικερδή επενδυτική πλατφόρμα. Του ζήτησε να της στείλει screenshots με τα στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του λογαριασμού του, και τον καθοδήγησε για το πώς να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα.

Όπως του το παρουσίασε, η υποτιθέμενη επενδυτική πλατφόρμα είχε διαφορετικά επίπεδα, και οι πελάτες που επένδυαν περισσότερα χρήματα λάμβαναν υψηλότερα επιτόκια. Τα υψηλότερα επίπεδα απαιτούσαν τουλάχιστον 100.000 δολάρια για το πρώτο επίπεδο, 250.000 για το δεύτερο και 500.000 για το τρίτο.

Τον Δεκέμβριο, ξεκίνησε με δύο καταθέσεις των 1.500 δολαρίων η καθεμία, τις οποίες αργότερα απέσυρε χωρίς πρόβλημα. Ένιωσε πεπεισμένος. Κάθε φορά που μπορούσε να αποσύρει λίγα χρήματα ως «δοκιμή», ένιωθε πιο σίγουρος ότι η διαδικασία λειτουργούσε. Κάθε επίπεδο υποσχόταν ημερήσια απόδοση, οπότε το υπόλοιπο αυξανόταν καθημερινά. Όσο περισσότερα άφηνε ο Νοβάκ στον λογαριασμό, τόσο περισσότερα κέρδιζε, γι’ αυτό το άφησε να μεγαλώνει χωρίς να το αγγίζει, όπως είπε.

«Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, είχα επενδύσει περίπου 150.000 δολάρια» λέει.

Στο μεταξύ, ο Νοβάκ προσπαθούσε να πείσει την «Ailis» να συναντηθούν, αλλά εκείνη του είπε ότι ήταν απασχολημένη με την προετοιμασία για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης τον Φεβρουάριο. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, καθώς άρχισε να αναρωτιέται γιατί δεν είχε βρει χρόνο να συναντηθούν, τον αιφνιδίασε στέλνοντάς του μήνυμα στο WhatsApp ότι τον αγαπάει. εξεπλάγη, αλλά είπε ότι την αγαπάει κι εκείνος.

Έκαναν σχέδια να συναντηθούν για καφέ στο Central Park προς το τέλος Φεβρουαρίου. Όμως, όσο πλησίαζε η ημερομηνία, εκείνη ακύρωσε, λέγοντας ότι είχε σχέδια με την αδερφή της. Υποσχέθηκε ότι θα κανονίσουν ξανά σύντομα. Τον ίδιο μήνα, έλαβε ειδοποίηση από την πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων που τον προέτρεπε να προχωρήσει στο επόμενο επίπεδο, καθώς, όπως του είπαν, νέοι επενδυτές κατακλύζουν την πλατφόρμα. Εκείνη τον προέτρεψε να το κάνει.

Ο Νοβάκ είπε ότι επένδυσε όλα όσα είχε, συνολικά 280.000 δολάρια. Όμως, τον Μάρτιο, όταν προσπάθησε να αποσύρει κάποιο κέρδος, η πλατφόρμα απέρριψε το αίτημα και ζήτησε προμήθεια άνω των 40.000 δολαρίων.

Την ίδια μέρα, ένας φίλος τού έστειλε ένα άρθρο για τις απάτες τύπου pig-butchering. Τότε κατάλαβε ότι πιθανότατα είχε πέσει θύμα απάτης. «Δεν είχα την καρδιά να του πω ότι ήμουν ήδη μέσα σε αυτό», είπε ο Νοβάκ.

Η άγνωστη στο Facebook σταδιακά σιώπησε. Απελπισμένος να πάρει πίσω τα χρήματά του, ο Νοβάκ προσποιήθηκε ότι ήταν άρρωστος και παρακάλεσε το άτομο να του δανείσει χρήματα για να επισκεφθεί γιατρό. Τον Ιούλιο, η «Ailis» του έστειλε μήνυμα μέσω WhatsApp: «Πιστεύω ότι θα αναρρώσεις σύντομα. Η θεά της τύχης δεν θα απογοητεύσει κανένα καλόκαρδο άτομο» έγραφε.

Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που επικοινώνησε μαζί της για μερικούς μήνες. Η σελίδα της στο Facebook εξαφανίστηκε λίγο μετά. Το ίδιο συνέβη και με την επενδυτική πλατφόρμα στην οποία είχε στείλει τα χρήματά του. Κάθε φορά που προσπαθούσε να συνδεθεί, λάμβανε μήνυμα σφάλματος.

Νέα γενιά εξελιγμένων απατεώνων

Οι απατεώνες αποκτούν αμερικανικούς τηλεφωνικούς αριθμούς που δεν μπορούν να εντοπιστούν, για να δημιουργήσουν λογαριασμούς WhatsApp, μέσω των οποίων στέλνουν μηνύματα στα θύματά τους, ανέφερε ο Bezalel Eithan Raviv, ιδρυτής της Lionsgate Network, εταιρείας που ασχολείται με οικονομικές απάτες.

Αναφερόμενος στην βιντεοκλήση, ο Raviv είπε ότι η τεχνολογία deepfake με AI μπορεί να μιμηθεί φωνές και πρόσωπα και να κάνει τον εμφανιζόμενο στην οθόνη να φαίνεται ανταποκρινόμενος με εκφράσεις όπως «Μμμ, καταλαβαίνω τι λες. Εντάξει». Σε ορισμένες περιπτώσεις, είπε, οι απατεώνες προσλαμβάνουν πραγματικά άτομα για να στέλνουν μηνύματα στα θύματα. Αυτοί συχνά δεν καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το παρασκήνιο και μπορεί να μην συνειδητοποιούν ότι συμμετέχουν σε απάτη.

«Πρόκειται για μια νέα γενιά απατεώνων. Είναι εξαιρετικά εξελιγμένοι» είπε ο Raviv.

Το Αστυνομικό Τμήμα του Wallington στο Νιου Τζέρσεϊ επιβεβαίωσε στο CNN ότι ο Νοβάκ παρέδωσε τον φάκελο στους αστυνομικούς, οι οποίοι συνεργάζονται με τη Μονάδα Κυβερνοεγκλημάτων του Γραφείου του Εισαγγελέα της Κομητείας Bergen. Το CNN επικοινώνησε με το γραφείο του εισαγγελέα, αλλά δεν έλαβε απάντηση. Ο Νοβάκ είπε ότι ένας ερευνητής της κομητείας του ανέφερε πως οι απατεώνες πιθανότατα βρίσκονται στην Ασία.

Το CNN επικοινώνησε επίσης με τον αριθμό WhatsApp με τον οποίο επικοινωνούσε ο Νοβάκ. Το άτομο δεν απάντησε στις κλήσεις, αλλά απάντησε στα μηνύματα και αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για τις οικονομικές απώλειες του Νοβάκ. «Η επένδυσή του απέτυχε και νομίζεις ότι τον εξαπάτησα;» έγραψε το άτομο. «Ξέρει την κατάστασή του.» Το άτομο δεν απάντησε σε άλλες ερωτήσεις, όπως γιατί η φωτογραφία του προφίλ του σχετίζεται με διαφορετικό άτομο στα κοινωνικά δίκτυα. «Αυτό δεν σε αφορά» είπε, διακόπτοντας την επικοινωνία. «Δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου.»

Σοκαρισμένος και ντροπιασμένος, ο Νοβάκ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού απομονωμένος στο σπίτι της μητέρας του στο Wallington. Χωρίς τη βοήθειά της, πιθανότατα θα είχε καταλήξει στο δρόμο, είπε. Σιγά-σιγά βγαίνει από την ομίχλη των γεγονότων και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να προχωρήσει.

Όμως ο Νοβάκ είπε ότι δεν τα παρατάει. Εκτός από τις τοπικές αρχές, έχει επίσης υποβάλει καταγγελία στο Internet Crime Complaint Center του FBI.

Κρατά επίσης ημερολόγιο για να βγάλει νόημα από όλα και ελπίζει τα παιδιά του να το διαβάσουν μια μέρα και να κατανοήσουν καλύτερα τον άνθρωπο που ήταν. Παράλληλα, εξακολουθεί να έχει στιγμές που επαναλαμβάνει τα μηνύματα της «Ailis» στο μυαλό του και αναρωτιέται πώς κατέληξε εδώ.

