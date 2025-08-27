Λογαριασμός
NBC News: Ο Τραμπ θα συναντήσει τον δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς στον Λευκό Οίκο την Τρίτη

Για προγραμματισμένη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή της Microsoft την Τρίτη στον Λευκό Οίκο  κάνει λόγο το NBC News

Μπιλ Γκέιτς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.


TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Μπιλ γκέιτς Λευκός Οίκος
