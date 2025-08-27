NBC News: Ο Τραμπ θα συναντήσει τον δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς στον Λευκό Οίκο την Τρίτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον δισεκατομμυριούχο Μπιλ Γκέιτς στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.
Πηγή: skai.gr
