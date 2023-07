Μυστηριώδης θάνατος Λευκορώσου υπουργού - Ήταν υπεύθυνος για την παράνομη εκτροπή της πτήσης από Αθήνα προς Βίλνιους το 2021

Νεκρός εντοπίστηκε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες ο Λευκορώσος υπουργός, Αλεξέι Αβραμένκο, ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για την παράνομη εκτροπή πτήσης της Ryanair από Αθήνα για Βίλνιους, έτσι ώστε να συλληφθεί ο αντιπολιτευόμενος δημοσιογράφος Ραμάν Προτάσεβιτς.

Ο Λευκορώσος υπουργός πέθανε ξαφνικά στις 4 Ιουλίου σε ηλικία 46 ετών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από την κυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να γίνει κάποια αναφορά για την αιτία θανάτου του.

Belarus transport and communications minister Aleksey Avramenko died suddenly, Belarus media report.



He was 47 years old. The cause of death was not disclosed.



This is a second sudden unexplained death of Lukashenko's officials in a year. In November 2022 Belarus foreign… pic.twitter.com/MpPHdh019p