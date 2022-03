Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας επιβεβαίωσαν σήμερα, στις συνομιλίες που είχαν μέσω βιντεοκλήσης, ότι είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν να αυξάνουν το τίμημα που θα πληρώσει η Ρωσία «για την απρόκλητη και αδικαιολόγητη εισβολή στην Ουκρανία», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Μπάιντεν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον «υπογράμμισαν ότι δεσμεύονται να συνεχίσουν να παράσχουν οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς επίσης και βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας, στην Ουκρανία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το πολύ ενωμένο, έως τώρα, μέτωπο των Δυτικών όσον αφορά τις οικονομικές κυρώσεις εμφάνισε ρωγμές σήμερα, στο ζήτημα της απαγόρευσης αγοράς ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου, μια πρόταση που απορρίπτεται κυρίως από τη Γερμανία

.@POTUS held a secure video call today with President Macron, Chancellor Scholz, and Prime Minister Johnson. The leaders affirmed their determination to continue raising the costs on Russia for its unprovoked and unjustified invasion of Ukraine. pic.twitter.com/mgLIZAU2K8