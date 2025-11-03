Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προσκάλεσε τον πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα, στη Γερμανία για να συζητήσουν την απέλαση Σύρων πολιτών με ποινικό μητρώο, δήλωσε ο Γερμανός ηγέτης τη Δευτέρα.

«Φυσικά, θα συνεχίσουμε να απελαύνουμε εγκληματίες στη Συρία. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα θα το εφαρμόσουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο», δήλωσε ο Μερτς στους δημοσιογράφους.

Η Γερμανία θέλει επίσης να συμβάλει στη σταθεροποίηση της χώρας, πρόσθεσε, αναφέροντας ότι σκοπεύει να συζητήσει με τον Σαράα «πώς μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα από κοινού».

Η συντηρητική προκάτοχος του Μερτς , Άνγκελα Μέρκελ, επέβλεψε πριν από 10 χρόνια μια ιστορική πολιτική ανοιχτών θυρών προς τους πρόσφυγες, καλωσορίζοντας περίπου 1 εκατομμύριο μετανάστες στη Γερμανία, πολλοί από τους οποίους ήταν Σύροι που έφευγαν από τον εμφύλιο πόλεμο, σημειώνει το Reuters.

Έκτοτε, η υποστήριξη προς την ακροδεξιά έχει αυξηθεί και το συντηρητικό κόμμα CDU υπό τον Μερτς έχει ακολουθήσει μια πολύ πιο σκληρή γραμμή όσον αφορά την ασφάλεια των συνόρων και τη μετανάστευση, δεσμευόμενο να επιταχύνει τις απελάσεις.

Πηγή: skai.gr

