Χιλιάδες άνθρωποι έχουν βγει στους δρόμους του Μεξικού πραγματοποιώντας διαμαρτυρίες για τις βίαιες εξαφανίσεις και για να απαιτήσουν περισσότερες ενέργειες από τους αξιωματούχους για την αντιμετώπισή τους.

Συγγενείς και φίλοι αγνοουμένων, καθώς και ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαδήλωσαν στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού, της Γκουανταλαχάρα, της Κόρδοβα και άλλων πόλεων ζητώντας δικαιοσύνη και κάλεσαν την κυβέρνηση της Προέδρου Κλαούντια Σάινμπαουμ να βοηθήσει στην εύρεση των αγνοούμενων αγαπημένων τους προσώπων.

Περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στο Μεξικό. Σχεδόν όλες οι εξαφανίσεις έχουν συμβεί από το 2007, όταν ο τότε πρόεδρος Φελίπε Καλντερόν ξεκίνησε τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών».

Σε πολλές περιπτώσεις, όσοι εξαφανίστηκαν έχουν στρατολογηθεί βίαια στα καρτέλ ναρκωτικών ή δολοφονηθεί επειδή αντιστάθηκαν.

Ενώ τα καρτέλ ναρκωτικών και οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος είναι οι κύριοι δράστες, οι δυνάμεις ασφαλείας κατηγορούνται επίσης για θανάτους και εξαφανίσεις.

Από τη μία άκρη της χώρας ως την άλλη – από τις νότιες πολιτείες όπως η Οαχάκα μέχρι τις βόρειες όπως η Σονόρα και το Ντουράνγκο – χιλιάδες ακτιβιστές και μέλη οικογενειών εξαφανισμένων συγκεντρώθηκαν κρατώντας πλακάτ με τα πρόσωπα των συγγενών τους, απαιτούν από τις αρχές να κάνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Στην Πόλη του Μεξικού, η πορεία προκάλεσε ακινητοποίηση της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα, καθώς η διαμαρτυρία διεξήχθη στον κεντρικό δρόμο.

Πολλές οικογένειες που κάποιο μέλος τους έχει εξαφανιστεί, έχουν σχηματίσει ομάδες έρευνας, γνωστές ως «buscadores», οι οποίες ερευνούν την ύπαιθρο και τις ερήμους του βόρειου Μεξικού, ακολουθώντας πληροφορίες, συχνά από τα ίδια τα καρτέλ, σχετικά με την τύχη των μαζικών τάφων.

Το Μεξικό βιώνει ένα επίπεδο εξαφανίσεων που ξεπερνά μερικούς από τους χειρότερους αριθμούς θυμάτων στη Λατινική Αμερική.

Περίπου 40.000 εξαφανίστηκαν στον 36χρονο εμφύλιο πόλεμο της Γουατεμάλας, ο οποίος έληξε το 1996. Υπολογίζεται ότι 30.000 εξαφανίστηκαν στην Αργεντινή υπό στρατιωτική κυριαρχία μεταξύ 1976 και 1983.

