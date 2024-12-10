Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να διαλύσει και πάλι την Εθνοσυνέλευση, στους 30 μήνες που απομένουν μέχρι τη λήξη της θητείας του, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του.

Ο Μακρόν είπε, επίσης, στη συνάντηση που είχε με ηγέτες πολιτικών κομμάτων –εξαιρουμένου του ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου και της ακροαριστερής Ανυπότακτης Γαλλίας– ότι ελπίζει να διορίσει νέο πρωθυπουργό εντός των επόμενων 48 ωρών.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε στους συμμετέχοντες ότι δεν θέλει να αναγκαστεί να ζητήσει τη στήριξη των «ακραίων» πολιτικών κομμάτων και ιδίως του Εθνικού Συναγερμού.

Η ηγεσία του Σοσιαλιστικού κόμματος χαιρέτισε τις «ενδιαφέρουσες αλλά ατελέσφορες» συνομιλίες. Οι Σοσιαλιστές μπορεί να αναδειχθούν σε καθοριστικό παράγοντα για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης μετά την παραίτηση του Μισέλ Μπαρνιέ, την περασμένη εβδομάδα, η οποία πυροδότησε τη δεύτερη μείζονα πολιτική κρίση στη Γαλλία μέσα σε διάστημα έξι μηνών.

«Ήταν μια ενδιαφέρουσα αλλά ατελέσφορη συνάντηση. Η μπάλα είναι στην πλευρά του προέδρου», είπε ο Σοσιαλιστής ηγέτης Ολιβιέ Φορ στους δημοσιογράφους, κατά την αναχώρησή του από το προεδρικό μέγαρο. «Διεκδικούμε, πολύ λογικά, (…) έναν πρωθυπουργό της αριστεράς» που θα είναι «ανοιχτός σε συμβιβασμούς», επέμεινε ο Φορ. Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP), η συμμαχία της αριστεράς, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του καλοκαιριού.

Οι Σοσιαλιστές, οι Οικολόγοι και οι Κομμουνιστές προσκλήθηκαν στη συνάντηση, όχι όμως και η Ανυπότακτη Γαλλία, ο σύμμαχός τους στο Νέο Λαϊκό Μέτωπο, κάτι που προκάλεσε εντάσεις μεταξύ των εταίρων. «Η πολιτική της άδειας καρέκλας είναι μια μορφή αποδυνάμωσης της αριστεράς», είπε ο Φορ, διαβεβαιώνοντας ότι θέλει να βρει μια «λύση» για την έξοδο από την κρίση.

Η ηγέτιδα των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ δεν φάνηκε να εντυπωσιάζεται από τις προτάσεις του Μακρόν, σχολιάζοντας ότι εμφανίστηκε αδιάλλακτος. Δεν έκανε «κανένα συμβιβασμό, καμία υποχώρηση», τόνισε, σημειώνοντας ότι «δεν τίθεται θέμα» συμμετοχής των Πρασίνων σε μια κυβέρνηση με τους Ρεπουμπλικάνους.

Επιφυλακτικός εμφανίστηκε και ο Λοράν Βοκιέ, ο επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής Δεξιάς όσον αφορά μια συνεργασία μεταξύ της κεντροδεξιάς και της αριστεράς. «Στο τέλος της συνάντησης όλοι συμμεριζόμαστε την ίδια πεποίθηση, ότι δεν θα υπάρξει κυβερνητικό συμβόλαιο με ανθρώπους με τους οποίους δεν συμμεριζόμαστε τις ίδιες αξίες», είπε στους δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

