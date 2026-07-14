Περού: Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος Τολέδο ζητεί χάρη για λόγους υγείας

Ο περουβιανός άλλοτε πρόεδρος του κέντρου Αλεχάντρο Τολέδο, ο οποίος εκτίει ποινή 20 χρόνων κάθειρξης για διαφθορά, ζήτησε χθες Δευτέρα από την κυβέρνηση να του απονείμει χάρη, εξαιτίας της κακής κατάστασης της υγείας του, ενημέρωσε συνήγορός του το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο ογδοντάρης τονίζει πως η υγεία του «επιδεινώθηκε σοβαρά στη φυλακή».

«Οι γιατροί με προειδοποίησαν ότι μπορεί να υποστώ έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο ανά πάσα στιγμή», προσθέτει ο αυτόχθονας πρώην πρόεδρος, που κυβέρνησε το κράτος των Άνδεων από το 2001 ως το 2006.

Το αίτημα του κ. Τολέδο υποβλήθηκε χθες στο σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατείται στη Λίμα, διευκρίνισε ο δικηγόρος του Κάρλος Τόρες.

«Είναι άσχημα, γι’ αυτό επείγει» να του δοθεί χάρη, επέμεινε.

Το διάβημα του άλλοτε προέδρου του λεγόμενου «τρίτου δρόμου» καταγράφτηκε δυο εβδομάδες προτού αναλάβει την εξουσία στο Περού η εκλεγμένη πρόεδρος της δεξιάς Κέικο Φουχιμόρι.

Ο Αλεχάντρο Τολέδο συγκαταλεγόταν στους κυριότερους πολιτικούς αντιπάλους του πατέρα της, του αυταρχικού πρώην αρχηγού του κράτους Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000).

Ο κ. Τολέδο καταδικάστηκε να εκτίσει 20 χρόνια κάθειρξη το 2024, αφού σύμφωνα με το κατηγορητήριο έλαβε δωροδοκίες ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων από τη βραζιλιάνικη κατασκευαστική εταιρεία Οντεμπρέχτ, με αντάλλαγμα την ευνοϊκή μεταχείρισή της στην ανάθεση δημοσίων έργων την περίοδο κατά την οποία κυβερνούσε.

Την περασμένη χρονιά, του επιβλήθηκε νέα ποινή, άλλων 13 χρόνων κάθειρξης, για ξέπλυμα χρήματος στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης· εκτίει τις δυο ποινές κατά συγχώνευση με τη βαρύτερη, δυνάμει του περουβιανού δικαίου.

Πηγή: skai.gr

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