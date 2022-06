Λονδίνο: Απόφαση-παρωδία η θανατική ποινή σε δύο Βρετανούς από τη «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ» - Βίντεο

Την οργή του Λονδίνου προκάλεσαν οι θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν σε δύο Βρετανούς από δικαστήριο της υποστηριζόμενης από τη Ρωσία αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ»



Η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Λιζ Τρας καταδίκασε σήμερα Πέμπτη τις θανατικές ποινές χαρακτηρίζοντάς την «απόφαση-παρωδία».

«Καταδικάζω απόλυτα την καταδίκη τoυ Έϊντεν Άσλιν και του Σον Πίνερ, τους οποίους κρατούν Ρώσοι πληρεξούσιοι στην ανατολική Ουκρανία», έγραψε στο Twitter. «Είναι αιχμάλωτοι πολέμου. Αυτή είναι μια ψεύτικη δικαστική απόφαση χωρίς καμία απολύτως νομιμότητα».

⚡️⚡️⚡️The so-called " #DPR " court sentenced to the death penalty foreign servicemen who took part in military actions as part of the Armed Forces of #Ukraine . #British citizens Sean Pinner and Aiden Aslin and #Moroccan Saadoun Brahim were sentenced to death by firing squad. pic.twitter.com/xqg1r8fsml

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον δήλωσε πως το Λονδίνο ανησυχεί βαθιά για τις θανατικές ποινές που επιβλήθηκαν στους δύο Βρετανούς, σημειώνοντας ότι θα εργαστεί για να εξασφαλίσει την απελευθέρωσή τους.



«Προφανώς ανησυχούμε βαθιά για αυτό. Έχουμε δηλώσει επανειλημμένως ότι οι αιχμάλωτοι πολέμου δεν πρέπει να τυγχάνουν εκμετάλλευσης για πολιτικούς σκοπούς», είπε ο εκπρόσωπος σε δημοσιογράφους.

«Βάσει της Συνθήκης της Γενεύης, οι αιχμάλωτοι πολέμου δικαιούνται ασυλίας στρατιώτη και δεν πρέπει να διώκονται για συμμετοχή σε εχθροπραξίες. Επομένως, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις ουκρανικές αρχές για να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση οποιουδήποτε Βρετανού υπηκόου που υπηρέτησε στην Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις και οι οποίοι κρατούνται ως αιχμάλωτοι πολέμου».



