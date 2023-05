Έντονες φήμες για την υγεία του Λουκασένκο - «Ετοιμάζεται» η αντιπολίτευση 

Η εξόριστη ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Λευκορωσίας Σβετλάνα Τιχανόφσκα παρότρυνε σήμερα τους Λευκορώσους να «είναι καλά προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο» ενώ η κατάσταση της υγείας του ηγέτη Αλεξάντρ Λουκασένκο αποτελεί αντικείμενο έντονων εικασιών.

Ο Λουκασένκο, που κυβερνά με σιδηρά πυγμή εδώ και τρεις δεκαετίες, εμφανίστηκε εξασθενημένος σε στρατιωτικές τελετές στη Μόσχα στις 9 Μαΐου (κεντρική φωτογραφία). Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως ενώ δεν ήταν παρών στους εθνικούς εορτασμούς της Λευκορωσίας την Κυριακή.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα και τα social media της Λευκορωσίας, μετά την επίσκεψη στη Μόσχα, ο Λουκασένκο νοσηλεύτηκε μυστικά για μια «άγνωστη» ασθένεια ενώ τον επισκέφθηκαν Ρώσοι γιατροί.

Lukashenko missed the ceremony of honoring Belarus state flag, symbol and anthem this morning.



The prime minister said a speech instead of Lukashenko.



Belarus opposition media report that Lukashenko was spotted in a hospital and doctors from Moscow arrived to him. pic.twitter.com/YS9xuUD3Sc